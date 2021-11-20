Курс доллара начал рост в украинских обменниках, а курс злотого продолжил падение

С начала ноября мы наблюдаем заметное ослабление внутренних финансовых активов, это связано с наложением нескольких негативных факторов, таких как отток иностранного капитала с рынков Центральной и Восточной Европы из-за геополитических рисков, рост инфляции и опасения относительно более жесткой политики ФРС США.

Курс доллара США к гривне продолжает расти, и хотя Нацбанк на 19 ноября зафиксировал его на уровне 26,44 гривни за доллар, обменный рынок с этим не согласен. Так по данным сети обменников КИТ груп курс доллара в Мариуполе составил 26.60 грн за доллар, а в Киеве 26.58. Похожие цифры были зафиксированы на межбанке в пятницу, когда НБУ пришлось дважды продавать валюту и к закрытию котировки пребывали в диапазоне 26,585/26,605 грн за доллар.

С евро ситуация похожая, в Нацбанке его курс чуть понизили и установили в размере 29.97 грн за евро (днем ранее было 30.0 грн), но в обменниках регионов курс подрос — в том же усредненном Мариуполе он составил 30.07 грн за евро, хотя в Киеве тоже чуть понизился до 30.03 грн.

Порадовать может разве что курс еще одной популярной валюты у украинцев — польского злотого. Пока что он продолжает стремиться к снижению, как в регионах, так и в столице. В Мариуполе он составляет 6.35 грн за злотый https://obmenka-mariupol.com.ua/pln-uah, аналогичные цифры и в Киеве.

Польские аналитики связывают падение злотого к основным валютам с неопределенностью которая увеличивается из-за отсутствия четкой информации от НБП относительно пути повышения процентных ставок. Как следствие, они ожидают, что высокая волатильность котировок сохранится в ближайшие недели, поддерживая на данный момент умеренно позитивный прогноз по польским акциям (+1) и негативный по дюрации польских государственных облигаций (-2). До конца года злотый может оставаться под давлением, но эксперты ожидают отмены негативных факторов в 2022 году и, как следствие, постепенного укрепления обменного курса.

Первой причиной описанных выше движений является наблюдаемое в ноябре ускорение тенденции притока капитала к доллару США, т.е. отток капитала с развивающихся рынков, из-за чего не только злотый теряет, но и, среди прочего, венгерский форинт или турецкая лира. Это связано с оценкой инвесторами более быстрого, чем ранее прогнозировалось, повышения процентной ставки ФРС.

Второй негативный фактор, который больше всего отягощает злотый, — это сдержанная до сих пор риторика MPC и отсутствие конкретной политики в отношении ужесточения процентных ставок в Польше. Несмотря на начало цикла повышения процентных ставок и положительных сюрпризов (т.е.больше, чем ожидалось рынком), НБП не определил четко возможные дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике.

Когда дело доходит до политического риска, на цены внутренних активов влияет продолжающийся конфликт между правительством Польши и Европейской комиссией, в том числе о реформе судебной системы и утверждении нового бюджета ЕС. По общему признанию, это не новая тема для инвесторов, но в сочетании с сообщениями в СМИ о ситуации на польско-белорусской границе и опасениями по поводу эскалации конфликта между Россией и Украиной, это может временно повлиять на настроения инвесторов.