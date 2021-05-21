Курсы валют на на ближайшие дни: гривна незначительно укрепилась по отношении к доллару и евро

У гривны появляется все больше причин для укрепления: хорошие макроэкономические условия, перспектива кредитов от МВФ и из европейского пакета по борьбе с Covid, профицит счета текущих операций, прогноз роста ВВП на 2021 год и снятие карантинных ограничений.

Украинская валюта постепенно укрепляется. Фото: https://obmenkr.com.ua/

Конец недели принес небольшое ослабление польского доллара и евро по отношению к гривне — курс гривны НБУ установил на 24 мая на уровне 27.46 гривны за доллар, а курс евро зафиксирован на отметке 33.48 гривны за евро. При этом по данным сети обменных пунктов КИТ Group купить доллар в Кривом Роге можно за 27.53 гривен, а евро за 33.46 грн. В Киеве же доллар в той же сети торгуется по той же цене, а евро чуть дороже — 33.55 грн.

Инфляционные тенденции в Украине к лету, как правило, замедляются, что и демонстрирует стабильный курс валют в Кривом Роге на сегодня, а также в других регионах страны включая столицу.

Рост инфляции в регионе Центральной и Восточной Европы заставил центральные банки изменить свое взаимодействие с финансовыми рынками. Чешский центральный банк, как самый агрессивный в регионе ЦВЕ, выступает за повышение процентных ставок во второй половине года.

Также Центральный банк Венгрии зафиксировал потребительскую инфляцию выше 5 процентов. в недавних заявлениях он указал на готовность ужесточить денежно-кредитные условия, что инстинктивно привело к самым сильным показателям венгерского форинта по отношению к основным валютам с начала месяца.

Обменный курс доллара по отношению к евро

Инфляционный импульс только временно укрепил доллар США по отношению к единой европейской валюте. Рост процентных ставок на сформировавшемся рынке расходится с денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы США. Рынок не предполагает никаких изменений в политике из-за неудовлетворительных отчетов с рынка труда США.

Фактором, препятствующим повышению курса доллара, является убежденность инвесторов в посткризисном восстановлении экономической активности в зоне евро, а также стирание различий в доступе к вакцинам континентальной Европы по сравнению с остальным миром.

Это открывает дверь для реализации сценария более быстрого открытия экономики еврозоны за счет растущей устойчивости населения к внешним воздействиям. Экономический рост в зоне евро также отражает высокую доходность европейских облигаций, что в краткосрочной перспективе способствует повышению курса евро к доллару.

Украина находится в похожем положении, так как карантинные ограничения сняты, и экономика понемногу начинает выходить из пике.