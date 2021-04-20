Курсы валют: в обменных пунктах разница между регионами незначительная

Украина снова оказалась в авангарде опасений инвесторов из развивающихся стран в связи с эскалацией военной напряженности с Россией. В НБУ надеются, что повышение учетной ставки с 6,5% до 7,5% поможет постепенно замедлить инфляцию во втором полугодии 2021 года и вернуть ее к целевому показателю в 5% в первом полугодии 2022 года.

На валютном рынке пока же отмечается затишье. В Украине на межбанковской валютной бирже во вторник доллар чуть подрос, до 28,025 грн. Курс НБУ 28.0087. В обменных пунктах разница между регионами также незначительная, например средний курс доллара в Виннице 27.99, а в Киеве 28,0.

Достигнув стабильного уровня в течении этого месяца, индекс доллара по отношению к основным валютам демонстрирует постоянство. Поэтому в обменных пунктах курс валют в Виннице не сильно отличается от валютного курса в Киеве и других городах страны.

По данным крупнейшей сети обменных пунктов KIT GROUP https://obmenka.vinnica.ua/, курс евро подрос до 33.51 после стабильных 33,3.

На Нью-Йоркской бирже курс евро не изменился на уровне 1,2033 доллара после роста почти на 0,4% на фоне прогнозов увеличения вакцинации. Доллар вырос во вторник, так как процентные ставки в США колебались в узком диапазоне, а падение цен на нефть ударило по валютам, привязанным к сырой нефти.

Доллар там упал в начале апреля, поскольку доходность облигаций США снизилась с 14-месячных максимумов, достигнутых в прошлом месяце. Снижение курса валюты и доходности стало свидетельством того, что Федеральная резервная система США будет медленнее проводить ужесточение денежно-кредитной политики, чем это прогнозировалось рынком, говорят аналитики.

По словам, старшего валютного стратега TD Securities, валютные рынки и рынки процентных ставок могут быть относительно спокойными еще в течение нескольких недель, поскольку ФРС и Европейский центральный банк не торопятся скорректировать свою политику процентных ставок.

Некоторый стимул для евро вызвало объявление о том, что Европейский Союз получил дополнительные 100 миллионов доз вакцины COVID-19, произведенной BioNTech и Pfizer.

Новости о вакцинации предполагают, что темпы восстановления Европы от пандемии начнут догонять Соединенные Штаты, отмечают эксперты.

Валютный рынок уходит от идеи полной исключительности США и сейчас находится в более неопределенном состоянии, — отмечают они.

Валюты, привязанные к нефти, пострадали больше всего, когда цены на нефть упали на 1% из-за опасений, что рост числа случаев коронавируса в Индии приведет к ограничениям и снижению спроса на нефть.

В Украине пока, прогнозируют некоторую стабильность на валютном рынке, так как “черный рынок” практически идентичен официальному.