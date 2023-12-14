Лідери Євросоюзу підтримали збільшення фінансування фонду на зброю для України

Раніше в ЄС пропонували створити спецфонд в рамках Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України на суму до 5 мільярдів євро на рік.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали збільшення фінансування Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти на закупівлю зброї для України. Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених під час саміту.

“Європейський Союз і його країни-члени продовжать задовольняти нагальні військові і оборонні потреби України. Особливо, Європейська Рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної і стійкої військової підтримки для України, зокрема, через Європейський фонд миру і Місію ЄС військової допомоги на підтримку України, а також через пряму двосторонню підтримку країн-членів”, – сказано у висновках.

У цьому зв’язку Єврорада наголошує на терміновій потребі прискорити постачання ракет і боєприпасів, і зокрема в межах ініціативи з передачі Україні одного мільйона снарядів, а також на забезпеченні України більшою кількістю систем протиповітряної оборони.

“Європейська Рада запрошує Європейську Комісію інтенсифікувати роботу над реформою Європейського фонду миру і у подальшому збільшити його фінансування, спираючись на пропозицію Верховного представника ЄС Жозепа Борреля”, – наголошується в документі.