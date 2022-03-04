Мережа супермаркетів NOVUS припиняє співпрацю з Coca-Cola, яка продовжує працювати на російських загарбників

NOVUS більше не співпрацює з компанією Coca-Cola, що продовжує роботу на території агресора! Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить бренду, а саме напоїв: Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea.

Про це йдеться у facebook ритейлеру.

«Відтепер у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить до бренду Coca-Cola. Його негайно прибирають з полиць усіх магазинів. Придбання напоїв Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, Fuzetea, Coca-Cola — це спонсорська підтримка компанії, що не засуджує дій окупантів», — йдеться у повідомленні.

NOVUS відмовляється від всієї продукції, що належить до бренду та порадив представникам забрати геть всі свої товари.