Мінекономіки оприлюднило список авто, з яких доведеться сплатити ₴25000 податку на розкіш

Цей податок сплачують юридичні та фізичні особи.

Міністерство економіки України оприлюднило список авто, які потрапляють під транспортний податок у 2025 році. До переліку потрапили машини з об’ємом двигуна понад 2,5 літрів.

Згідно з даними відомства, до списку потрапили авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Зазначається, що рік випуску таких авто варіюється від року до п’яти років залежно від марки та моделі.

Транспортний податок – що відомо

Транспортний податок сплачують як фізичні, так і юридичні особи. Його ставка фіксована і становить 25 тисяч гривень на рік.

Оподатковуються цим податком автомобілі, вартістю понад 375 мінімальних заробітних плат. Крім того, під оподаткування потрапляють автівки не старше п’яти років.

На початку лютого 2024 року стало відомо, що до опублікованого переліку моделей авто, які підпали під транспортний податок, додали 184 моделі таких марок як: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. // УНІАН