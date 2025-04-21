Митна політика «фінансового генія» Трампа та його тиск на ФРС призвели до чергового обвалу на фондових ринках

Американські фондові індекси та долар різко знизилися у понеділок на тлі триваючої невизначеності щодо тарифної політики США та нової хвилі критики президента Дональда Трампа на адресу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Джерело: CNN

Індекс Dow Jones впав більш ніж на 1 000 пунктів (–2,6%), S&P 500 знизився на 2,66%, а Nasdaq — на 3%. Ще до відкриття бірж ф’ючерси показували падіння після негативного закриття минулого тижня.

Індекс долара США, що показує відношення долара США до кошика з шести валют основних торговельних партнерів, знизився на 0,9% — до мінімуму за понад три роки.

Ситуація на фінансових ринках залишається напруженою після того, як Трамп звинуватив голову ФРС у відмові знизити ключову ставку.

Якщо я захочу його звільнити — повірте, він дуже швидко піде, — заявив глава Білого дому журналістам. — Я ним незадоволений.

У понеділок президент продовжив публічно тиснути на Пауелла, назвавши його у соцмережі “великим невдахою” та знову закликавши до зниження ставок.

Голова Національної економічної ради Кевін Гассетт у п’ятницю повідомив журналістам, що адміністрація Трампа “продовжить вивчати” можливість усунення Пауелла з посади. За його словами, необхідно провести “новий юридичний аналіз”, аби з’ясувати, чи має президент таке право.

Хоча більшість експертів вважає, що президент не може звільнити голову ФРС через політичні розбіжності, Трамп неодноразово демонстрував готовність порушувати усталені норми, попри ризики.

Минулого тижня Пауелл, виступаючи в Чикаго, назвав тарифну політику Трампа безпрецедентною в сучасній історії та попередив про її можливі інфляційні наслідки та гальмування зростання.

Трамп, котрий сам призначив Пауелла на посаду під час першої каденції, неодноразово конфліктував із ним щодо процентних ставок. ФРС традиційно є незалежною від виконавчої влади, і аналітики попереджають, що спроби звільнити голову центробанку можуть підірвати довіру до ринків США.

Зазвичай під час падіння акцій інвестори вкладаються в надійні активи — зокрема американські держоблігації та долар. Проте, цього разу долар слабшає, тоді як ціни на золото стрімко зростають. Це може свідчити про зниження довіри до економічної політики США.

Останні події на ринку свідчать про втрату довіри до економічного курсу Трампа, — прокоментував ситуацію у п’ятницю віцеголова Evercore ISI Крішна Гуха, вказавши на зростання дохідності облігацій та ослаблення долара.

Тим часом в аналітичному звіті в Macquarie зазначили, що “втеча від долара” зумовлена “занепокоєнням щодо незалежності ФРС” та відсутністю прориву у торговельних переговорах.

У понеділок золото подорожчало більш ніж на 3%, до нового історичного максимуму — понад $3 400 за тройську унцію. Від початку року дорогоцінний метал виріс у ціні на понад 27%, показавши кращу динаміку, ніж у 2024 році.

Цього тижня Волл-стріт очікує фінансову звітність за перший квартал. Інвестори уважно стежитимуть за прогнозами керівників компаній, особливо з огляду на тарифну невизначеність.

Зауважується, що Tesla оприлюднить результати після закриття ринку у вівторок, Alphabet — у четвер.

Раніше світові фінансові ринки зазнали серйозних потрясінь після історичного оголошення президента Дональда Трампа щодо запровадження нових мит, що загрожує спричинити рецесію у США та світі. // Букви