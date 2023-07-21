МЗС викликало посла Киргизстану для пояснень щодо сприяння РФ в обході санкцій

Міністерство закордонних справ України викликало для пояснень посла Киргизстану Ідріса Кадиркулова для надання пояснень щодо наявної інформації про постачання через цю країну до Росії продукції подвійного призначення.

Відповідний коментар МЗС оприлюднений на сайті міністерства.

“20 липня до Міністерства закордонних справ України був викликаний посол Киргизької Республіки в Україні Ідріс Кадиркулов з метою отримання пояснень щодо інформації про використання юрисдикції Киргизстану для обходу санкцій проти держави-агресора Росії, зокрема постачання продукції подвійного призначення та високотехнологічних компонентів і виробів, які можуть використовуватися для виготовлення зброї”, – йдеться в повідомленні.

Увагу дипломата було привернуто до того, що Киргизька Республіка як член світового співтовариства має відповідально ставитися до дотримання міжнародної санкційної політики проти Росії.

Окремо було підкреслено, що реекспорт з території Киргизстану до РФ товарів, які можуть використовуватися для оснащення військової техніки, буде розцінюватися українською стороною як недружні дії, спрямовані на підтримку загарбницької війни Росії проти України.

Нагадуємо:

Росія завозить західне електронне обладнання для своєї військової техніки в обхід санкцій США та ЄС, використовуючи для цього посередників – компанії у Киргизстані та Казахстані. Це виявило розслідування журналістів проєкту “Схеми” Радіо Свобода. // Економічна правда