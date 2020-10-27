На кладовище з комфортом: уряд забрав гроші у онкохворих та передав на розвиток доріг

Уряд передав на розвиток доріг у Львівській області 61,55 млн гривень з проекту бюджетної програми Міністерства охорони здоров’я з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань. Про це вказано у розпорядженні Кабінету Міністрів від 21 жовтня, повідомляє видання «Наші гроші».

Всього у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 млн гривень, тобто Державне агентство автомобільних доріг України на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми. Ще 33,2 млн гривень пішло Міністерству освіти і науки – зокрема на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Івана Франка, а 10 мільйонів – Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Окрім цього, Уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. З 70 мільйонів гривень, виділених на будівництво траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів піде на осучаснення сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей), а 4,22 млн – також на розвиток доріг у Львівській області.

Нагадаємо, 31,5 млрд гривень з Дорожнього фонду спрямовано на ремонт і будівництво доріг державного значення. У квітні Укравтодор та Укрексімбанк уклали договір на фінансування дорожнього будівництва на 19,3 млрд гривень під державні гарантії. Також Укравтодору були перерозподілені 35 млрд гривень з фонду протидії COVID-19. У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що на будівництво доріг та амбулаторій пішло 12,6 млрд гривень – при цьому на кошти з COVID-фонду не було закуплено жодного апарату штучної вентиляції легень.