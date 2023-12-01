Нацбанк пом’якшив валютні обмеження: що зміниться для бізнесу та громадян

Серед змін – дозвіл на оплату низки послуг для студентів за кордоном.

Національний банк вчергове пом’якшив низку валютних обмежень. Як повідомила прес-служба регулятора, зміни діятимуть вже з 1 грудня.

Так, Нацбанк скасував усі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Зазначається, що це допоможе мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами.

Також розширено перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії РФ проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України.

“До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування чи реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід’ємною частиною”, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, регулятор дозволив оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. Зокрема: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.

Остання зміна – це дозвіл Експортно-кредитному агентству (ЕКА) переказувати за кордон кошти для відшкодування витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими компаніями. Як пояснили в НБУ, це зроблено для забезпечення можливості страхування ризиків під час збройної агресії РФ проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень та забезпечення сталого експорту української продукції через порти України.

Пом’якшення валютних обмежень

Національний банк із 29 серпня пом’якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Зокрема, регулятор вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню в межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тисяч гривень в еквіваленті в одному банку.

Тоді ж НБУ збільшив зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. // УНІАН