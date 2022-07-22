Нацбанк заборонив комерційним банкам купувати готівкову гривню в іноземних банків
НБУ дозволив банкам з 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам з подальшим розміщенням на депозит.
Після п’яти місяців повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Нацбанк ухвалив рішення про припинення обміну готівкової гривні банками групи Райффайзен в Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії.
Про це повідомляє Райффайзен Банк.
Нацбанк вніс зміни до своїх нормативних документів, згідно з якими, комерційним банкам України буде заборонено купувати готівкову гривню в іноземних фінансових установ.
“Банки групи Райффайзен в Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні з вказаної дати”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з рішенням НБУ банки припиняють обмін готівкової гривні з 25 липня.
Збалансування валютного ринку:
НБУ дозволив банкам з 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам з подальшим розміщенням на депозит строком від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тис грн (в еквіваленті).
Також НБУ вжив окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрямки.
Що змінилося з 21 липня 2022 року:
громадяни як і раніше зможуть знімати з гривневих платіжних карт за кордоном 50 тис грн (в еквіваленті) на місяць;
ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено з щомісячного на щотижневий: 12,5 тис грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;
зменшено щомісячний ліміт на перекази громадян за кордон з гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);
встановлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.
Що зміниться з 25 липня 2022 року:
- буде скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню у іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту;
- буде змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків.
“Такий крок запобіжить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти. Нова норма набуде чинності з 1 серпня 2022 року”, – пояснили в НБУ. // УНІАНTweet