НБУ аннулировал лицензии шести финкомпаний, вмае компании не пустили уполномоченных лиц к проверке.

Национальный банк по результатам внеплановых инспекционных проверок принял решение отозвать все лицензии на осуществление деятельности шести финансовых компаний.

Решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 18 июня, сообщает НБУ.



Меры воздействия применены к: ООО «ФК «Аннеси»; ООО «ФК «БУДИНВЕСТКОНСАЛТ-21»; ООО «КУ «ПРИВАТ ИНВЕСТГРУПП»; ООО «ФК «ОСНОВАФИНАНС»; ООО «МАНТОР»; ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ФИНАНС Инновация», отмечает ZN.UA.

В Нацбанке пояснили свое решение тем, что в мае уполномоченные лица НБУ не были допущены к осуществлению проверок указанных компаний.

Решения о применении мер воздействия вступили в силу с 18 июня.

Однако, как отметили в НБУ, отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение обязанности выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг, заключенным до даты вступления в силу решения об отзыве лицензии.