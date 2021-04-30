НБУ установил новые курсы доллара и евро немного укрепив национальную валюту

Перспективы экономического роста в зоне евро улучшаются благодаря все более и более адаптируемому поведению предприятий и домашних хозяйств. По оценкам экспертов, последние данные подтверждают эти прогнозы, которые, однако, сопровождаются высокой степенью неопределенности из-за все еще плохой эпидемиологической картины.

Ситуация на финансовых рынках также стабилизировалась при значительной поддержке денежно-кредитной политики, ориентированной на стимулирование экономики. В Украине, курс гривны к евро тоже немного укрепляется уже второй день подряд. На 1 мая Нацбанк установил его на уровне 33,51 гривны за евро, в обменных пунктах он тоже немного понизился по всей стране. Так курс евро в Запорожье в обменниках крупнейшей сети KIT GROUP составил 33,40 гривны за евро, а в Киеве 33,60 грн/евро.

Еще одна, ставшей популярной в Украине валюта польский злотый. Рост инфляции в Польше не является неожиданностью для многих наблюдателей. В лучшем случае масштабы этого увеличения могут стать неожиданностью.

Сегодняшнее значение 4,3% уже на 0,8% выше целевого показателя инфляции. Интересно, что изначально злотый отреагировал значительным усилением. Это стандартный ответ на рост инфляции, направленный на повышение процентных ставок. Однако инвесторы быстро вспомнили слова MPC, и злотый вернулся на прежний уровень. Курс польского злотого в Украине тоже падает, и колеблется от 7,25 гривен за злотый в регионах до 7,30 грн/злт в Киеве.

В контексте высокой неопределенности, связанной с ходом эпидемии, перспективы глобального экономического роста и роста в зоне евро несколько улучшаются. В основном из-за медленных темпов программ вакцинации зона евро немного отстает от США и некоторых других мировых экономик в плане восстановления в начале года.

В Украине американская валюта также второй день снижает свою стоимость. НБУ установил стоимость доллара на уровне 27,73 грн/дол. курс доллара в Запорожье в обменниках составил в среднем 27,75, а в Киеве 27,80 гривен за доллар.

Таким образом, прогнозы макроэкономического развития, подготовленные большинством европейских банков включая ЕЦБ в марте, предсказывают стагнацию в первой половине года с последующим ускорением восстановления во второй половине года. В Украине стагнация может затянуться, из-за неопределенности с вакцинацией и странными перестановками в корпоративном госсекторе.

Ожидания в отношении производственной деятельности достигли рекордного уровня, в то время как ожидания в отношении сервисной деятельности после месяцев локдауна указывают на стагнацию. Эти несколько более оптимистичные данные предполагают, что диапазон секторов, которые успешно адаптировались к карантинным ограничениям, расширяется.

Важным элементом восстановления экономики ЕС также является доступность вакцин в зоне евро, которая за последние недели значительно увеличилась. В ближайшие месяцы можно ожидать несколько ускоренного достижения вакцинации населения. Об Украине пока этого не скажешь, количество вакцинированных все еще крайне мало, не только по сравнению со странами ЕС, но и по сравнению даже со странами третьего мира.