Ненадежные плательщики усложняют жизнь IT-отрасли

Динамика роста IT-рынка в Украине в 2021-2026 годах, по оценкам экспертов, в среднем составит более 15% ежегодно. Но как отмечает CEO компании Tretten Lawyers IT юрист Максим Носарев, вместе с развитием этого рынка растут и проблемы связанные с работой IT-компаний.

В шестилетней перспективе расходы на IT будут расти во всех сегментах рынка. В ближайшем будущем компании еще больше перенесут бремя инвестиций в IT на программное обеспечение в сегменте B2B и на услуги. Расходы на IT будут поддержаны продолжением цифровой трансформации бизнеса в стране, инициированной пандемией.

Пандемия дала дополнительный импульс росту IT-компаний

В отличие от других секторов экономики, эпидемия коронавируса положительно повлияла на ИТ-отрасль. Зафиксирован значительный рост продаж товаров и услуг связанных с IT-технологиями. В одночасье многие компании были вынуждены перейти на удаленную работу, а школы и студенты — на онлайн-образование. Интернет-торговля также стала быстрее развиваться. Был огромный спрос на оборудование, программное обеспечение и облачные сервисы. Однако это не означает, что финансовое положение отрасли безупречно. Многие ИТ-компании столкнулись с участившимися проблемами оплаты контрактов, что приводило к увеличению их долга перед работниками и налоговой.

Большая часть долга связана с задолженностью компаний- разработчиков программного обеспечения, многие проблемы которых, возникают от непонимания юридических тонкостей отношений с зарубежными партнерами, — считает CEO Tretten Lawyers. Оптовые продавцы IT-оборудования, задерживают выплаты своим подрядчикам, хостинговые компании также вносят свой вклад в задолженность, аутсорсинговые компании часто сталкиваются с задержкой выплат зарубежных партнеров. Кроме всего этого, некоторые не учитывают особенности регистрации ИТ-компаний в Украине и выбор верной системы налогообложения, совершая банальные, по меркам профессиональных юристов, ошибки.

Ненадежные плательщики усложняют жизнь отрасли

Но есть и еще одна сторона медали. IT-компании часто становятся жертвами ненадежных деловых партнеров и сами становятся должниками. Контрагенты часто нарушают договора, а иногда оказываются обычными мошенниками.

В обоих случаях необходимо тщательно проверять контракты между компаниями, объем фактически выполненных ИТ-работ, их качество и техническую приемку. Для этого в компании должны обладать адекватными знаниями в юриспруденции и знаниями отрасли, чтобы иметь возможность вести предметные переговоры.

В качестве дополнения следует отметить, что юридическая квалификация контракта (т. е. оценка того, является ли он контрактом на оказание услуг, контрактом на конкретную работу или трудовым контрактом) влияет на то, какие положения будут применяться, например, к оценке вопросов, не урегулированных договором.

Положения, определяющие взаимное исполнение сторонами контракта, являются одними из наиболее важных элементов контракта не только потому, что они описывают действия, которые каждая сторона берет на себя при исполнении контракта, но также содержат указание на то, как следует толковать весь контракт, — считает эксперт. Вопреки внешнему виду, названию контракта не следует придавать существенное значение, поскольку оно не влияет на его юридическую квалификацию.