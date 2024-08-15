Обмеження p2p-переказів: які дві категорії фізосіб зміни не торкнуться
В Нацбанку пояснили зміни, які планують ввести до кінця тижня.
Для того, щоб волонтер не підпадав під загальне правило, йому потрібно відповідати хоча б двом з п’яти визначених критеріїв. Про це повідомляє Forbes з посиланням на заступника голови НБУ Дмитра Олійника.
Згідно з проєктом постанови НБУ, банки зможуть робити виключення для волонтерів, якщо ті нададуть документи, що підтверджують їхню діяльність.
“Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки”, – зазначив Олійник.
До критеріїв для волонтерів належать:
- Реєстрація фізособи як волонтера.
- Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками.
- Має лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю.
- Надано інформацію про суми, строки, мету збору та використання коштів.
- Підтверджено волонтерську діяльность через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет).
Обмеження також не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 тис грн. // Дзеркало тижня