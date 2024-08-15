Обмеження p2p-переказів: які дві категорії фізосіб зміни не торкнуться

В Нацбанку пояснили зміни, які планують ввести до кінця тижня.

Для того, щоб волонтер не підпадав під загальне правило, йому потрібно відповідати хоча б двом з п’яти визначених критеріїв. Про це повідомляє Forbes з посиланням на заступника голови НБУ Дмитра Олійника.

Згідно з проєктом постанови НБУ, банки зможуть робити виключення для волонтерів, якщо ті нададуть документи, що підтверджують їхню діяльність.

“Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки”, – зазначив Олійник.

До критеріїв для волонтерів належать:

Реєстрація фізособи як волонтера.

Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками.

Має лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю.

Надано інформацію про суми, строки, мету збору та використання коштів.

Підтверджено волонтерську діяльность через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет).

Обмеження також не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 тис грн. // Дзеркало тижня