Обмеження p2p-переказів: які дві категорії фізосіб зміни не торкнуться

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В Нацбанку пояснили зміни, які планують ввести до кінця тижня.

Національний банк України (НБУ) планує ввести ліміт у 100 тис грн на місяць для вихідних p2p-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі 100 тис грн.

Для того, щоб волонтер не підпадав під загальне правило, йому потрібно відповідати хоча б двом з п’яти визначених критеріїв. Про це повідомляє Forbes з посиланням на заступника голови НБУ Дмитра Олійника.

Згідно з проєктом постанови НБУ, банки зможуть робити виключення для волонтерів, якщо ті нададуть документи, що підтверджують їхню діяльність.

“Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки”, – зазначив Олійник.

До критеріїв для волонтерів належать:

  • Реєстрація фізособи як волонтера.
  • Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками.
  • Має лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю.
  • Надано інформацію про суми, строки, мету збору та використання коштів.
  • Підтверджено волонтерську діяльность через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет).

Обмеження також не застосовуватимуться до фізичних осіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 тис грн. // Дзеркало тижня

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