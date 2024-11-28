Обвал російського рубля: постачальники овочів та фруктів скасовують контракти, техніка зростає в ціні

Рубль не реагує на інтервенції Центробанку Росії.

“Проти рубля відігравало загострення геополітичної напруженості та ризики скорочення припливу валютної виручки на тлі посилення санкцій США проти банківського сектора РФ”, – зазначає видання.

Учора підтримкою виступило рішення Центробанку не купувати до кінця цього року валюту для Мінфіну у рамках бюджетного правила. “Рішення помірковано підтримає рубль, але його буде недостатньо, щоб повернути курс до рівнів тижневої давності”, – вважають аналітики.

Видання зазначає, що постачальники овочів та фруктів із країн, які Росія називає “дружніми”, скасували низку контрактів на експорт до РФ через обвальне падіння курсу рубля.

Уточнюється, що через зростання валютних ризиків і різку девальвацію рубля РФ зіткнулася зі скасуванням експортних контрактів на фрукти з Єгипту, Туреччини та Ірану. Експортери з цих країн тепер обережніші й вимагають перегляду цін, щоб відобразити валютні ризики, що зросли.

Окрім того, продавці овочів та фруктів, які взимку в основному завозяться з-за кордону, вже почали притримувати товар, очікуючи, що ціни зростуть.

Іноземні та російські виробники побутової техніки повідомили торгові мережі про підвищення цін на свою продукцію на 10%, пишуть росЗМІ із посиланням на офіційні листи компаній.

Серед тих, хто вирішив підняти ціни, французька “Група “СЕБ-Схід”” (Tefal, Rowenta, Krups та ін.), Турецька IPH appliances (Beko, Indesit, Grunding та ін.), А також російські Kuppersberg і Vard. Усі, окрім «Групи “СЕБ-Схід”», підвищили відпускні ціни з 2 грудня. Французька компанія анонсувала підвищення з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, падіння курсу рубля прискорилося через рішення Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), яке 21 листопада внесло до санкційних списків “Газпромбанк” та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ. // Дзеркало тижня