Ресурси ФНД буде повністю вичерпано в 2026 році.

Ресурси, які дозволяли російській економіці два роки поспіль демонструвати зростання в умовах війни і санкцій, вичерпані, заявила на Петербурзькому міжнародному економічному форумі в четвер глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна, пише The Moscow Times.

«Ми зростали два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси», — сказала вона.

За словами Набіулліної, йдеться про робочу силу, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи, а також гроші Фонду національного добробуту (ФНД), за допомогою якого уряд латав «дірки» в бюджеті і оплачував трильйонні мегапроекти.

«Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані», — сказала Набіулліна (її цитує ТАСС).

Рівень безробіття, за даними Росстату, опустився до історичного мінімуму в 2,3%, а масова еміграція і призов чоловіків на війну спричинили нестачу кадрів, яку уряд оцінює в 2 млн осіб.

Рівень завантаження потужностей на підприємствах, згідно з Росстатом, перевищував 80%, що стало рекордом в сучасній історії. Ліквідні активи ФНД з початку війни скоротилися втричі — до 2,8 трлн рублів. І цей запас буде повністю вичерпано в 2026 році, попереджали експерти РАНГіДС (Російської академії народного господарства і державної служби). // Дзеркало тижня