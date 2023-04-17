Онлайн кредити в умовах військового стану: чи кредитують МФО

З початком війни ринок кредитування зазнав значного спаду. Отримати позику ставало дедалі важче не лише в банківських, а й не банківських установах. Проте зараз можемо стверджувати, що кредитні установи адаптувались до нових умов.

Дедалі більше мікрофінансових організацій активували процес оформлення та видачі онлайн кредитів на карту, стверджують дослідження Bankchart.com.ua. Згідно даних фінансового інтернет-ресурсу майже 30 мікрофінансових організацій пропонують кредити на банківську карту через інтернет. Якщо порівняти з початком військового стану, коли жодна МФО не видавала мікрокредити на картку, то через рік після початку війни можна говорити про відновлення ринку інтернет-кредитування.

Якщо говорити про альтернативні програми кредитування, які пропонують банки, то ситуація є наступною. Згідно даних https://www.prostobank.com/ лише 1 український банк видає кредит готівкою фізичним особам. Таскомбанк пропонує програму «Зручна готівка Максимум» з реальною ставкою 117,61% годових (річна процентна ставка 0,01%, одноразова комісія – 4,9%, щомісячна комісія – 4,9% від суми). Кредит можна отримати без довідки про доходи.

Умови видачі онлайн-кредитів МФО на карту в середньому такі:

Максимальна сума позики, грн.: від 10000 до 150000 грн

Строк: від 30 до 150 днів

Вік позичальника: від 18 до 70 років

Більшість МФО пропонують пільгові умови при першому оформленні під 0,01%

Проаналізувавши кредитні продукти українських МФО на сайті Банкчарт, можена зробити наступні висновки: більшість організацій кредитують на короткий термін до 30 днів, видаючи позики на суму до 10-20 тис. грн., якщо оформляти позику вперше, можна отримати пільгові умови кредитування під 0,01%.