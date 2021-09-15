Основные ошибки при обслуживании резинотехнических изделий

Сфера применения резинотехнических изделий велика. Производители предлагают качественную продукцию, ориентированную на долгий срок службы. Ее долго можно не заменять на новую, если правильно ухаживать, обеспечить правильные условия хранения. Многие пользователи допускают ошибки при обслуживании. Это приводит к нарушению свойств и характеристик объекта. Снижается его надежность, практичность, отмечают специалисты компании Gumatech.

Распространенные ошибки

Для использования РТИ часто пользователи не удаляют пылевой налет и грязь. При фиксации в дальнейшем исправить это сложно. Все изделия производители выпускают с рекомендациями к использованию. При несоблюдении их можно не рассчитывать на сохранение свойств длительное время.

К ошибкам относят:

Применение в иных рабочих средах, не указанных в инструкции заводом-изготовителем.



Наличие царапин, забоин, механических повреждений.



Хранение и обслуживание в помещениях, где наблюдаются существенные колебания температур.

Нужно учитывать изменения свойств резины при понижении или повышении температуры. При понижении градусов эластичность изделий уменьшается. Если столбик термометра опускается ниже 10-15 градусов, резина сначала становится полужесткой, потом жесткой. При температуре от -45 градусов изделия становятся хрупкими, твердыми и малоспособными к обратимым деформациям. При повышении градусов РТИ может стать более мягким, но эластичность уменьшится.

Сокращает срок службы изделий и частое использование растворителя, нефти и других агрессивных составов. Не допустить возникновение проблем можно, если правильно выбирать резинотехнические изделия. На сайте https://gumatech.pro/ сделать это просто. Завод предлагает РТИ для решения любых по сложности вопросов. Вы сможете найти подходящий вариант, получить подробную консультацию.

На старение изделий влияют ошибки, связанные с соблюдением всех условий. К ним относят:

тепло;



свет;



кислород;



озон;



трения;



рабочую среду.

Ошибки при хранении

Резина относится к относительно пожаробезопасным материалам. Она загорается исключительно при контакте с открытым огнем. Поэтому основная ошибка при хранении – соседство с горючими и взрывоопасными продуктами, напоминают эксперты компании.

При неправильной организации гранения начинаются необратимые процессы потери свойств РТИ под влиянием кислорода, озона и солнечного света. Это выражается в появлении поперечных трещин на поверхности изделий, изменении цвета и крошении материала. В некоторых ситуациях происходит значительное снижение показателей эластичности и прочности. Резина может стать липкой.

Профилактика

При сборке нельзя допускать перекосы, скручивания и нанесение механических повреждений. Если детали применяются в рабочих средах, условия обязательно согласуются с производителем. Это позволит избежать возникновение чрезвычайной ситуации.

Склад, где хранятся РТИ, должен иметь оборудованные места для хранения соответствующих видов. Ошибка – расположенные стеллажей на расстоянии ближе одного метра от отопительных приборов, других источником тепла. Любое помещение для хранения защищается от прямых солнечных лучей. Относительная влажность воздуха не должна превышать 65-70%. Запрещено демонтировать и вновь применять РТИ.

При необходимости можно произвести консервацию РТИ. Для этого используют светонепроницаемую пленку, ящики и другую тару. Все изделия смазывают глицерином, вазелином и засыпают тальком. Обязательно укладывают их так, чтобы исключить деформацию. Важно соблюдать и контроль относительной влажности и температуры воздуха.