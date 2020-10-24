Особливості постачання електричної енергії для побутових і непобутових споживачів в Україні

У кінці минулого року Верховна Рада внесла зміни та доповнення до Закону України «Про ринок електричної енергії», який був прийнятий у 2017 році. Основним нововведенням стало те, що Національній комісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, дозволили встановлювати граничні ціни на електроенергію до 2023 року. Окрім того, заборонений продаж енергії в Російську федерацію за двосторонніми договорами.

Як та ким постачається енергія клієнтам?

Сьогодні постачання електричної енергії здійснюється різними компаніями, які надає послуги для побутових та непобутових користувачів. Постачання енергії являє собою універсальну послугу, в рамках якої гарантуються права споживачів бути забезпеченими такою енергією визначеної якості та на тих умовах, що прописані у ЗУ «Про ринок електричної енергії».

Важливі аспекти співпраці

Згідно із нормами, замовники проводять процедуру перемовин з постачальником, обираючи серед тих, які діють на території міста, області, громади. Зауважимо, що чітко регламентоване правило – дія одного постачальника універсальних послуг в межах певної території заборонена – має бути вибір. Таким чином, кожен може вибрати постачальника електроенергії, враховуючи аспекти:

термін на ринку;

репутація;

фінансові умови;

наявність консультацій;

зручність інтерфейсу особистого кабінету.

Які права має непобутовий споживач?

Купувати енергію на умовах, вказаних у договорах, у тому числі, двосторонніх. Отримувати компенсацію, якщо енергія неналежної якості. На недискримінаційний доступ до системи передачі та розподілу. На доступ до публічної інформації про ринок енергоносіїв. Подавати скарги постачальнику послуг, Національній комісії.

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Непобутовий споживач має право організовувати додаткові майданчики вимірювання за однією адресою, але з попереднім узгодженням з оператором системи та створенням проектного рішення.

ЗУ «Про ринок електричної енергії» передбачає, що компанія-постачальник може змінити умови тарифів, але перед цим за 20 днів вона має у письмовому вигляді попередити клієнта.

Оскільки кожна особа має право на вибір енергопостачальника, то такі компанії знаходяться у конкурентному середовищі та зацікавленні у наданні професійних послуг, поставках якісної енергії на вигідних умовах. Побутовий споживач додатково отримує право встановити установку з потужністю до 30 кВт за «зеленим тарифом», щоб користуватися енергією, або продавати її в загальну мережу. Якщо енергія була надана поганої якості, або були перебої у її подачі, можна отримати компенсацію.

Підводячи підсумок, варто зазначити, що оскільки в України передбачений вільний вибір постачальника електричної енергії, фізична чи юридична особа може вибирати ту компанію, якій довіряє. Жодна структура не має права примушувати укласти договір, або погрожувати цілковитим демонтажем комунікацій, відключенням постачання. Звертаючись до ТОВ «Енерго Збут Транс», ви отримуєте послуги високої якості, персонального менеджера та якісну енергію за доступними цінами.