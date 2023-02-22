Оцінка бізнес-ризиків: чому важливо перевіряти своїх контрагентів

Вести бізнес складно, і одним з важливих аспектів який треба мати на увазі, це відносини з партнерами та контрагентами.

Коли компанія шукає нові можливості для зростання на інших ринках, це також створює більші ризики. Проводячи оцінку потенційних клієнтів, компанія можете мінімізувати ризики втрат і водночас зосередити ресурси на кредитоспроможних клієнтах. Тому важливо перевірити контрагента на початковому етапі, щоб вчасно оцінити ризики співпраці.

Коли клієнт хоче зробити своє перше замовлення у вашій компанії, перше що треба визначити це його платежеспроможність, зробити це можна через бюро кредитних історій. Це простий процес, у якому вам потрібно лише ввести деяку відповідну інформацію на спеціальному порталі. Експерти називають такий підхід “створення досьє ділової репутації”.

Боржник, може приховувати свю фінансову спроможність за різних обставин, а це означає, що ваша компанія повинна бути більш обережною, ніж зазвичай. Завдяки моніторингу можна виявити це на ранній стадії. Оцінка в таких службах постійно оновлюється інформацією про самого бізнес-клієнта, галузь клієнта, країни, де клієнт працює, та іншу макроекономічну та політичну інформацію. Загалом це дає аналітикам найкращі умови для точної оцінки платоспроможності компанії. Це означає, що ви можете вживати заходів обережності з клієнтами, які не дуже впевнені, але також вітати замовлення, якщо оцінка зазвичай дає зелене світло для угоди.

Деякі служби передбачають більш глибокі вивчення клієнтів, компаній і транзакцій із високим ризиком. Зараз компанії все частіше звертаються до профілактичних процедур для раннього виявлення через постійний аналіз відповідних категорій ризику.

Як працює перевірка?

Під час залучення нових клієнтів по запиту компанії ініціатора перевірки проходять процедури первичної перевірки контрагентів. Якщо клієнта буде позначено як категорію високого ризику під час первичної перевірки на основі параметрів, визначених організацією, він пройде більш поглиблений аналіз.

Зазвичай така перевірка вимагає:

Високий рівень ретельного дослідження та документації, отриманої з багатьох джерел даних.

Перевірка індивідуальних чи корпоративних факторів ризику, які можуть включати ідентифікацію бенефіціарних власників або підозрілі фінансові невідповідності.

Створення плану моніторингу пов’язаних облікових записів.

Метою є чітке визначення ризиків, оцінка на основі бізнес-вимог, а також забезпечення можливості пом’якшення та швидкого усунення загроз.

Наприклад, клієнт високого ризику може бути ідентифікований як політично відома особа, або бізнес високого ризику може бути позначений як готівковий. Глибока перевірка також знадобиться, якщо фізична особа або компанія здійснює підозрілу діяльність, яка може викликати занепокоєння щодо ризику фінансових злочинів, включаючи відмивання грошей, корупцію, іншу злочинну діяльність та негативні відгуки у ЗМІ.

Ось індикатори, які можуть викликати підозри:

хабарництво і корупція;

непідтверджене джерело багатства;

санкції;

негативні публікації в ЗМІ;

бенефіціарна власність тощо.

Що включає процес розширеної перевірки?

Експерти рекомендують підхід, заснований на оцінці ризику, якщо існує ймовірність того, що ваші клієнти будуть пов’язані з високим ризиком.

Розширена перевірка вимагає отримання додаткової документації для підтвердження особи за допомогою кількох зовнішніх документів, які можуть включати:

Перевірте особу клієнта за допомогою кількох документів (наприклад, отримайте копію ІНН, паспорта та/або посвідчення особи з фотографією).

Підтвердьте адресу проживання клієнта за допомогою стороннього джерела (наприклад, податкової звітності або рахунків за комунальні послуги).

Перевірте адресу проживання клієнта за допомогою одного або кількох документів.

Підтвердьте адресу проживання клієнта одним або кількома документами.

Для точного виконання перевірки бенефіціарної власності всі верстви власності повинні бути ретельно перевірені та підтверджені, доки не буде враховано всіх бенефіціарних власників і не буде отримано відповідну підтверджувальну документацію .

Важливо зробити наступне:

Визначте та перевірте джерело коштів і перевірте співвідношення між підтвердженими активами вашого клієнта та вартістю нефінансових і фінансових активів.

Слід звернути увагу на будь-які невідповідності між прибутком, джерелом багатства та власним капіталом.

Підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, — це система, яка використовується для оцінки рівня ризику, якому наражається компанія або окрема особа на основі внутрішньої методології оцінки ризиків. Порогові значення мають бути достатньо високими, щоб уникнути порушення будь-яких законів. Після виявлення клієнтів із високим ризиком для ефективного пом’якшення ризику вживаються заходи протидії, які відповідають цим ризикам.

Існує багато кроків для підтримки підходу, що ґрунтується на оцінці ризику, зокрема отримання додаткової інформації про клієнта, аналіз джерела коштів, моніторинг транзакцій і перевірки засобів масової інформації.