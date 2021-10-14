Пандемия сильно повлияла на рекламный рынок и увеличила спрос на специалистов по рекламе в Google

На протяжении почти 20 лет Google был крупнейшей поисковой системой в Украине и остальной части мира. Во многом благодаря высокой степени актуальности для пользователя.

Благодаря комплексной рекламной платформе Google бизнес может представлять свои услуги в Интернете по-разному. Текстовая реклама и рекламные ссылки — это те две вещи, которые чаще всего возникают, когда говорят о Google Ads, отмечают эксперты ROMI center. Раньше сервис назывался Google Adwords, и многие из них на протяжении многих лет процветали с помощью хорошей кампании Adwords. Специалисты компании рассказывают как это работает.

Google индексирует все веб-сайты в Интернете. Когда кто-то ищет в Google чьи-то конкретные услуги или продукты, их веб-сайт появляется в результатах поиска. Рейтинг такого сайта, т.е. на то, насколько высоко он будет в поисковой выдаче, можно повлиять с помощью технологии, называемой поисковой оптимизацией.

В то время как поисковая оптимизация — помогает веб-сайту занимать место в органическом списке совпадений после выполнения поискового запроса, реклама по ключевым словам с помощью Google означает, что компания покупает рекламное место, и гугл показывает сайт компании выше поискового запроса при совпадении ключевых слов. Таким образом реклама в Google — хороший и экономичный способ привлечь новых клиентов как для начинающих бизнесменов, так и для устоявшихся компаний. Для более крупных компаний это также может быть полезно при обслуживание клиентов — можно направлять их прямо в нужную часть веб-сайта компании. Клиенты часто ожидают, что ваш сайт будет на вершине.

Анализ и сертифицированные специалисты

Фото: romi.center

Анализ ключевых слов и анализ конкурентов связаны с целями которые ставит перед рекламной компанией в Гугл. Ключ к успешной кампании — это заставить клиентов компании нажимать именно на её рекламу, а не на рекламу конкурентов. Для этого требуются как технические знания рекламных возможностей Google и веб-сайта, так и знания в области продаж, когда во всех ситуациях важно начинать с клиента.

Многие из клиентов считают Google Ads сложной и трудоемкой. Они также хотят убедиться, что деньги, которые они решают заплатить Google, хорошо работают, поэтому большинство хотят быть уверены, что рекламой занимается сертифицированный специалист. Признаком такого может служить сертификат Google Ads, который не так просто получить.

Google предлагает частным лицам и компаниям возможность пройти сертификацию по своим инструментам, таким как Google Ads. Это означает, что сертифицированный специалист прошел тесты, чтобы подтвердить свою компетентность в работе с данным инструментом. Кроме того, компании-партнеры Google проходят проверку качества со стороны Google и управляют рекламными аккаунтами.

«Распространенная ошибка, которую мы видим во многих компаниях, заключается в том, что реклама в Google настроена неправильно, а это означает, что люди тратят деньги на клики, никогда не дающие результатов. Так называемые типы соответствия часто используются неправильно, и никто не работает постоянно над добавлением так называемых минус-слов, то есть ключевых слов, в которых компания не хочет появляться. Многие думают, что Google показывает рекламу только по введенным ключевым словам, но если неправильно использовать типы соответствия, Google может показывать рекламу по нерелевантным поисковым запросам» — рассказывают эксперты ROMI center.

Влияние пандемии

Весной 2020 года, в начале пандемии Covid-19, многие компании начали сокращать или полностью ужимать свои рекламные бюджеты в ожидаемой рецессии. В связи с этим многие целевые группы также изменились, поскольку люди изменили свое поведение и больше времени проводят дома. Компании вынуждены были адаптироваться к новым условиям и адаптировать как рекламные объявления, так и коммуникации. В связи с этим, бездумное бросание денег на рекламу почти прекратилось, и теперь все ищут сертифицированных специалистов по Google Ads, чтобы максимально эффективно использовать рекламные бюджеты, смещая вектор интересов на рекламу в цифровом пространстве.

В компаниях удаленная работа стала обычным явлением, и предприниматели должны пересмотреть свои бизнес-модели. Инвестируя в цифровые каналы, такие как SEO и Google Ads, можно охватить целевые группы новыми рекламными сообщениями, которые работают лучше, когда все больше и больше людей работают из дома.

Во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, важно укрепить свои позиции на рынке. Теперь компании вынуждены переходить на цифровые технологии и инвестировать еще больше в цифровой маркетинг и устойчивость. Развитие общества движется в сторону цифровых тенденций, и это развитие и трансформация, которые продвигаются к более высокой степени электронной коммерции и изменениям в других отраслях.

Компании должны отслеживать, как меняется поведение клиентов, и адаптировать свой ассортимент к потребностям клиентов, без подготовленных специалистов это практически невозможно сделать быстро.

Есть много ключевых слов, которые достигли пика во время кризиса в электронной коммерции — например, в таких нишах, как охота и выживание, и гаджетах, которые противодействуют скуке в доме, таких как тренажеры, хлебопечки, телевизоры, одноразовые перчатки.

Электронная коммерция получила большой импульс, и крупные сети разрабатывают свои цифровые стратегии. Сертифицированный специалист Google Ads может проверить, какие категории работают хорошо, и реструктурировать веб-сайт, чтобы получить структуру, работающую во время кризиса, создавать целевые страницы по ключевым словам, и реклама будет дешевле, потому что можно частично занять место в обычном поиске, но также получить более качественные результаты, то есть скидку от Google.