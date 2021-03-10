Перезагрузка банковского сектора в эпоху пандемии COVID-19 стала реальностью

Уже кажется предрешенным вывод о том, что социально-экономические изменения, вызванные пандемией COVID-19, изменят ранее закрепленные отраслевые правила в банковской сфере. Более того, он коренным образом изменил то, как банки, их клиенты и сотрудники взаимодействуют на повседневной основе, и, следовательно, изменил самый важный элемент финансовой стратегии: управление рисками.

«Пандемия только усугубила эти трудности и придала дополнительное значение средствам их разрешения», — отмечает, эксперт отдела моделирования рисков представляющий Индустриалбанк. Он считает, что двумя ключевыми областями воздействия были:

Фундаментальные предположения о клиентской базе и поведении [банков] которые необходимо будет пересмотреть. Во многих отношениях эта задача сродни открытию новой фирмы с нуля. Пандемия показала, что существующие модели не имеют связи с потрясениями, происходящими за пределами системы (экзогенными событиями), такими как сбои в цепочке поставок или торговые проблемы. Без возможности учета внешних событий значительные риски могут остаться незамеченными и неконтролируемыми.

Однако сказать, что этот аспект банковского дела не сталкивался с серьезными проблемами до глобального кризиса, было бы неискренне: неблагоприятные процентные ставки, политические волнения и подрыв рынка, вызванный финансовыми технологиями, уже пытались сделать старые отраслевые парадигмы все менее жизнеспособными.

Возможность беспрепятственного взаимодействия на индивидуальном и деловом уровне как никогда актуальна. Признавая это, банки, которые ранее нерешительно относились к цифровой трансформации, активизировали свои усилия. В Индустриалбанке, например, критически относится к запоздалым усилиям банковского сектора перед пандемией, полагая, что более дальновидные решения могли бы смягчить первоначальное давление: «Банки столкнулись с операционными проблемами из-за роста в объеме кредитных заявок. Автоматизация сбора информации и оптимизация процессов адаптации могли бы помочь банкам более эффективно управлять запросами», — отмечает эксперт.

Огромный приток онлайн-запросов был вызван, прежде всего, ограничением работы отделений банков, что сделало приоритетными цифровые каналы. Достижение операционной эффективности также приобрело первостепенное значение в то время, когда сотрудники работают удаленно, а клиенты ожидают онлайн-услуг по всем направлениям. По словам эксперта, этот дополнительный груз ожиданий оказывает еще одно давление на современный банкинг: «Банки находятся на передовой, поддерживая и направляя своих клиентов в кризисные ситуации различными способами, включая передачу государственных мер стимулирования, предложение клиентам послабления и экстренного финансирования, а также пожертвования на оказание помощи. Банки должны осознавать репутационный риск, с которым они сталкиваются, если клиенты считают, что не получают необходимой поддержки». Эти факторы будут только усугубляться клиентами из более старшего поколения, многие из которых могут впервые использовать цифровые каналы.

Совершенно очевидно, что отношения между клиентом и банком нуждаются в переосмыслении в соответствии с новой эрой. Поэтому предоставить выгодное сотрудничество с банками, не только крупному но особенно малому бизнесу, очень важно, — считают в Индустриалбанке.

Готовимся к будущему

Эксперты отмечают также, что улучшение текущего состояния рисков в банковском секторе будет зависеть от открытого банковского обслуживания. В таком случае следует тщательно инвестировать в сотрудничество и технические инновации.

К счастью, хотя переосмысление многовекового института, такого как банковское дело, может оказаться огромной логистической проблемой, продукты и решения для устранения новых форм риска уже существуют.

Возможность перезагрузить банкинг

Мнения о среднесрочных перспективах восстановления банковского сектора варьируются от осторожного оптимизма до уверенного.

Банкам пришлось быстро адаптироваться к работе во время пандемии COVID-19. Отрасль по-прежнему слишком полагается на ручные процессы, чтобы работать эффективно и действенно в виртуальной среде. COVID-19 должен дать возможность перезагрузить, и изменить положение финансовых институтов в будущем.

Эксперт Индустриалбанка считает, что выздоровление будет зависеть от эффективности вакцинации, он надеется, что в 2021 году мы увидим значительное восстановление финансовых рынков и то, что открытый банкинг будет играть ключевую роль в этом новом мире финансов.

Таким образом, ответственность за цифровую трансформацию лежит непосредственно на лидерах банковского сектора, которые должны вооружиться инструментами и опытом, что поможет им преодолевать сегодняшние и, возможно, завтрашние риски.