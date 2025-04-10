Після «стоп-заяви» Трампа ЄС відклав контрзаходи проти американських тарифів

Дзеркальні мита для США було відкладено на 90 днів

Європейський Союз призупиняє дзеркальні мита для США на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

«Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Завершуючи прийняття контрзаходів ЄС, які отримали потужну підтримку з боку наших держав-членів, ми відкладемо їх на 90 днів», – повідомила посадовиця.

За словами глави Єврокомісії, якщо переговори не будуть задовільними, то контрзаходи все ж будуть застосовані.

«Підготовча робота над подальшими контрзаходами триває. Як я вже казала раніше, усі варіанти залишаються на столі» – додала фон дер Ляєн.

Раніше президентка Єврокомісії заявила, що Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам зі Сполученими Штатами з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі.

«Тарифи – це податки, які лише шкодять бізнесу та споживачам. Ось чому я послідовно виступаю за укладення угоди про нульові тарифи між Європейським Союзом та Сполученими Штатами», – наголошувала вона.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Нагадаємо, аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.