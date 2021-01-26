Почему квартиры в пригородах Киева пользуются повышенным интересом у инвесторов

Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, строительная отрасль работает. Конечно, некоторые процедуры и действия были упрощены (например, между инвестором и офисами), а строительные площадки соответствуют еще более высоким стандартам гигиены и безопасности — в соответствии с государственными директивами.

Столица Украины — это город, где клиенты стремятся покупать квартиры с целью распределения своего избыточного капитала — просто для инвестиций. Кроме этого инвестиции также делаются в городах-спутниках, расположенных недалеко от столицы. Популярностью инвесторов пользуются квартиры в Буче от застройщика LinevichGroup, в Броварах, Вышгороде и Ирпене.

Построенные здесь новые жилые комплексы характеризуются тем, что почти половина квартир раскупается инвестиционными клиентами. Эксперты рынка говорят, это потому что здесь есть все, чтобы удовлетворить потребности молодежи. Удачное расположение позволяет быстро добраться до центра города и до столицы.

Киев и его окрестности — один из самых крупных и интересных рынков жилья в Украине. Интерес клиентов к квартирам и домам способствует строительству жилых комплексов застройщиками — как для индивидуальных, так и для инвестиционных клиентов. С другой стороны, количество земель под застройку в черте города сокращается. Как разработчики реагируют на эти аспекты? Как они оценивают сотрудничество с офисами?

Перед реализацией жилого проекта особенно тщательно анализируется местоположение, так как оно является ключевым фактором для покупателя. Доступной земли становится все меньше и меньше, и даже когда она появляется, цены на нее растут. Это довольно сложная задача для девелоперов, тем более что ожидания покупателей таковы, что цена квадратного метра не повышается. Таким образом, выигрывают компании, у которых есть стратегия и возможность расширения жилых массивов на ближайшие несколько лет, а также приобретения новых земель, которые ищут все в этой отрасли.

В связи с тем, что земли под застройку в черте столицы становится все меньше, девелоперы еще более охотно смотрят на пригород. А вместе с ними — заказчики, потому что предложение квартир и домов здесь больше, да к тому же по относительно невысокой цене. Это побуждает покупателей переехать в туже Бучу, как и в более доступную территорию.

Сегодня трудно судить, будет ли тенденция к субурбанизации в будущем усиливаться, а «сегодня и завтра» украинцы перемещаются в пригород. «Как девелопер, мы видим потенциал пригородных территорий в строительстве жилых комплексов вблизи столицы — это места, которые дают нам пространство для развития наших инвестиций, — говорит, специалист по маркетингу одной из компаний.

На столичном рынке и в более широком смысле на рынке Украины спрос заметен, потому что такие места как Буча, Бровары и Вышгород — развивающиеся города. Более того, цены сделок тут обычно ниже, чем в Киеве, Харькове и Одессе. Застройщики пытаются сегодня охватить весь спектр предложений.