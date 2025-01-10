Посіпака рашистів блефує? Шмигаль вважає, що Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні
Словаччині буде технічно складно припинити постачання електроенергії в Україну через європейські правила.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
За словами Шмигаля, Словаччина та її енергомережа є частиною об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.
Крім того, глава українського уряду наголосив, що Польща й інші сусіди готові співпрацювати з Україною у разі необхідності.
«Але такі рішення мають прийматися не словацькими операторами, а власне об’єднаною енергомережею. І Європейська комісія за цим дуже уважно пильнує», – додав він.
Як наголосив Шмигаль, загрози щодо зменшення або обмеження об’ємів імпорту електроенергії немає.
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Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.
Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.
Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт. // ГлавкомTweet