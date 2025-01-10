Посіпака рашистів блефує? Шмигаль вважає, що Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні

Словаччині буде технічно складно припинити постачання електроенергії в Україну через європейські правила.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Стосовно імпорту електроенергії. Ми на прямому контакті з Європейською комісією. Як тільки прем’єр Словаччини оголосив про загрозу зупинення імпорту електроенергії в Україну, Міністерство енергетики негайно звернулося у всі три установи: Європейську комісію, Європейську мережу енергетичну об’єднану і в Енергетичне співтовариство. Реакція була, ми маємо відповіді», – каже глава уряду.

За словами Шмигаля, Словаччина та її енергомережа є частиною об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

«Тобто навіть якби вони технічно спромоглися закрити на ремонт, на якийсь короткий період свої входи до України, то згідно з правилами об’єднаного ринку, пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії», – розповів прем’єр.

Крім того, глава українського уряду наголосив, що Польща й інші сусіди готові співпрацювати з Україною у разі необхідності.

«Але такі рішення мають прийматися не словацькими операторами, а власне об’єднаною енергомережею. І Європейська комісія за цим дуже уважно пильнує», – додав він.

Як наголосив Шмигаль, загрози щодо зменшення або обмеження об’ємів імпорту електроенергії немає.

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Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт. // Главком