Прем’єр Іспанії, який прибув то Києва, оголосив про нову допомогу Україні на €55 млн.: частина піде на підтримку бізнесу

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній Раді у суботу оголосив про нову допомогу Україні обсягом 55 млн. євро – для розвитку малого та середнього бізнесу та модернізацію шкіл,

Про це пише УНН.

“Україна платить велику ціну з точки зору руйнувань міст та інфраструктури. Тому ми повинні переконатися, що країна відбудовується. Тим самим створюючи умови для її зростання та процвітання. І ми вже це розпочали”, – сказав Санчес.

“Сьогодні моя країна, Іспанія, вирішила виділити ще 55 мільйонів євро, включаючи пропозицію 51 мільйона євро Групі Світового банку, щоб допомогти фінансувати малі та середні підприємства в Україні, а також 4 мільйони євро ПРООН для забезпечення шкіл в Україні зеленими, дружніми та стійкими енергосистемами”, – зазначив прем’єр Іспанії.