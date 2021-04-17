Продажи крупных партий женской одежды становится хитом дистанционной торговли 

Покупка одежды в Интернете стала обычным делом для многих людей во время карантинных ограничений. Кроме того, в интернет-магазинах часто встречаются уникальные коллекции, позволяющие купить брюки, юбку или блузку по действительно низкой цене. При этом ответственные продавцы гарантируют быстрый обмен товара, если отправленный товар не подходит по размеру .

Удаленный шоппинг открывает все новые и новые возможности для модниц, желающих приобрести женские брюки или блузку, не выходя из дома. В последнее время в этом сегменте наблюдается устойчивая тенденция коммерческого спроса на такой товар как женская одежда оптом. Если сравнивать объемы продаж, то розница неизбежно отойдет на второй план и останется в зоне внимания любителей интернет-шоппинга, находящихся в стороне от коммерции.

Многие владельцы бизнеса уже оценили мощный маркетинговый и коммерческий потенциал крупных интернет-магазинов, которые продают коллекции одежды большими партиями, отмечают представители компании «Кропива», клоторая занимается оптовой продажей женской, мужской и детской одежды.

Торговля уходит в онлайн

Сегодня почти каждая фабрика, занимающаяся женской одеждой, имеет собственную торговую площадку в сети. Такой удобный инструмент для оптовых поставок, как интернет-магазин, создает массу возможностей для быстрого расширения сети для постоянных клиентов.

Оптовая торговля женской одеждой от производителя, которая предлагается в официальном интернет-магазине, уже стала для многих бизнесменов важнейшим источником пополнения розничного ассортимента. Как правило, после двух успешных реализованных сторонами контрактах, предприниматели заключают долгосрочные договора с производителями, выбирают товары и размещают заказ удаленно. Приём онлайн заказов, как правило, происходит в режиме 24/7.

Такая форма сотрудничества серьезно экономит время, предоставляя наиболее удобный режим выбора следующей поставки. В то же время посредники экономят на марже, которая может составлять от 5% до 15%.

Влияние пандемии

Во время первого чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса весной 2020-го года, многие компании производители одежды в этом секторе быстро перенастроили свое производство и начали предлагать многоразовые маски, а также защитную медицинскую одежду. В некоторых компаниях были обнаружены случаи заражения сотрудников, что привело к их временному закрытию. Поэтому наблюдался некоторый дефицит товаров в то время, и выиграли от этого как раз те продавцы розницы, которые закупили оптовые партии товара.

Отмечается рос спроса на повседневную одежду. Фото: kropiva.com.ua

Некоторые из компаний, которые не прекращали свою деятельность, с другой стороны, имели большие запасы продукции на складах из-за закрытых торговых точек по всей Европе и сложной логистики, поэтому вектор продаж активно смещался в онлайн дистрибуцию.

Работа из дома, ограничения на деловые встречи и живые мероприятия не поощряют покупку деловых платьев и костюмов, в то же время растет спрос футболки, шорты, спортивные костюмы и прочие предметы кажуал-стиля, — отмечают эксперты компании. Все это говорит о том, что рынок, начал приспосабливаться к новым правилам и постепенно выходит из кризиса