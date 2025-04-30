Псевдосанкції: від початку року Євросоюз наростив імпорт металу від агресора на 71%
Від початку року Євросоюз купив російського металу вже на пів мільярда євро
За підсумками січня-лютого 2025 року ЄС імпортував 1,35 млн т (+71,4 р./р.) металургійної сировини російського походження. Витрати на імпорт сягнули €535,2 млн (+47,3% р./р.). Про це свідчать розрахунки GMK Center на базі даних Eurostat.
Великі обсяги імпорту припадають і на напівфабрикати: основні обсяги спрямовано до Бельгії, Італії та Данії.
Як відомо, раніше видання УП провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін веде активну співпрацю з підприємствами Росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. При цьому два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю. А сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС. // ГлавкомTweet