Путінський посіпака почав погрожувати Україні через заборону транзиту російського газу

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Фіцо, він був здивований позицією президента України Володимира Зеленського, який відмовився дозволити транзит російського газу без гарантій, що Кремль не отримає від цього фінансової вигоди в умовах війни.

Словаччина, яка значною мірою залежить від імпорту російського газу, запропонувала альтернативні механізми, зокрема зміну власника газу до його потрапляння на територію України, але ці пропозиції були відхилені.

«Україна не має права завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС», – заявив Фіцо, додавши, що в разі припинення транзиту газу Словаччина розгляне можливі заходи проти Києва під час святкового періоду.

Як зазначає Bloomberg, наразі Словаччина продовжує постачати Україні електроенергію, гуманітарну допомогу, а також приватні поставки зброї, хоча уряд Фіцо відмовився від відправки військової допомоги з державних резервів та виступає проти членства України в НАТО.

Фіцо планує провести консультації з Європейською комісією найближчими днями в пошуках компромісу. При цьому він висловив сподівання на більш конструктивний діалог з українською стороною, зокрема з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Зі свого боку, Зеленський наголосив на важливості безпекових та гуманітарних пріоритетів України, додавши: «Ми втрачаємо людей, і трохи соромно говорити лише про гроші».

Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (Socar) почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини – компанії SPP.

Як зазначається, постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між Socar та SPP, спрямованого на співпрацю. Сторони мають намір розвивати довгострокове енергетичне партнерство.

Як відомо, прем’єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії. // Главком