Рада остаточно затвердила доплати військовим та збільшення відпусток

Published

Виплати становитимуть до 100 тисяч гривень.

Верховна Рада України ухвалила закон, яким передбачена щомісячна додаткова винагорода для військовослужбовців у розмірі 30-100 тисяс гривень. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

Рада визначилася із доплатами військовим / фото t.me_V_Zelenskiy_official 4

Рада визначилася із доплатами військовим / фото t.me_V_Zelenskiy_official 4

За остаточне ухвалення  закону щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану, проголосувало 311 народних депутатів. Ним передбачено, що доплата нараховується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабміном – тобто як зараз.

У той же час доплати строковикам залишили на рівні 6000 гривень на місяць, курсантам – 2350 гривень на місяць. Мінімальний поріг доплати для інструкторів – 15 тисяч гривень. Теж за порядком Кабміну.

Крім того, законом передбачені відпустки для військових: до 30 днів щорічна та ще до 10 днів за сімейними обставинами. Відпустки для курсантів становитимуть до 10 днів зимові та ще до 20 днів літні. Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування може бути не більше 4 місяців.

Железняк повідомив, що, відповідно до закону, не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з числа мобілізованих, які не пройшли курс базової військової підготовки. При цьому мінімальний строк проходження базової військової підготовки – щонайменше один місяць.

Желєзняк зазначає, що рідним померлих внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тисяч гривень, а тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим без вісти – щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривен. Усе це на умовах і порядку, визначеному Кабміном.

Також нардеп повідомив, що, відповідно до закону, строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням. // УНІАН

Like

Tags:

You may also like...