Рада прийняла закон, яким від штрафу звільняються фірми, що затримали поставки зброї на фронт

Це рішення підтримали 248 нардепів – “Слуги”, ОПЗЖ і “Голос”.

Сьогодні, 9 січня, Верховна Рада прийняла законопроєкт 6013, яким від штрафу звільняються фірми, що затримали поставки зброї на фронт.

Як повідомила нардеп Ірина Геращенко, за це проголосували 248 нардепів – “Слуги”, ОПЗЖ і “Голос”.

“Вони забрали штрафи за недоброякісне постачання зброї і снарядів та мін з недобросовісних поставщиків! Уявіть собі це скотство! Узаконили неякісні міни і снаряди, підтримали корупціонерів, а не ЗСУ”, – написала Геращенко.

Вона зазначила, що законопроєкт скасовує Господарський кодекс України, і завдає удару по стабільності як громад, так і воюючої держави.

Законопроєкт передбачає повну приватизацію державних і комунальних підприємств. Геращенко зазначає, що автори закону не прорахували можливі ризики для громад від передачі комунальних підприємств приватникам в період воєнного стану.

Законопроєкт пропонує:

Скасувати приватні підприємства та державні/комунальні підприємства, замінивши їх товариствами з обмеженою відповідальністю.

Ввести 7-річний перехідний період для реорганізації.

Скасувати господарське відання та оперативне управління державним майном, замінивши їх на оренду, управління або передачу у власність.

Перенести частину норм із Господарського кодексу до Цивільного кодексу.

Також Геращенко каже, що проєкт містить численні корупційні ризики, зокрема щодо передачі державного й комунального майна. Приватизація державних підприємств може призвести до втрати контролю за стратегічними об’єктами, що небезпечно в умовах війни.

Заміна комунальних підприємств господарськими товариствами ставить під загрозу соціально важливі послуги.

За її словами, законопроєкт суперечить Конституції України.

Асоціація міст України виступила проти, вказуючи на невідповідність Конституції та загрози для місцевого самоврядування.

До другого читання проєкт не змінився. Але там зʼявилася поправка, яка скасовує штрафи з недоброчесних постачальників зброї.

“Законопроєкт може фактично провести до наймасштабнішого за період незалежності України перерозподілу державної власності позаприватизаційним способом”, – написала Геращенко.

Зі свого боку, голова Центру протидії корупції Вітлій Шабунін зазначив, що “сьогодні “слуги Зеленського” збираються законодавчо пробачити всіх, хто провалив постачання зброї на фронт”.

Він зазначив, що законопроєкти №12202 та №6013 (правка №502)звільняють від штрафу (7% вартості контракту) постачальників, що затримали поставки зброї на фронт (на понад 30 днів).

За його словами, ці зміни “слуги” просувають в інтересах, наприклад, Спецтенхоекспорту, який не поставив зброї на 6 млрд. Або “Львівського арсеналу”, на який з Міноборони вивели 1,5 млрд, а боєприпаси так і не поставили.

“Наразі, за Господарським кодексом, постачальникам надається 30 днів, щоб вирішити проблеми, які виникли з постачанням. І якщо виправити їх не вдається – накладається штраф у розмірі 7% від вартості контракту. Це механізм, який стимулює до своєчасного виконання контрактів. Сили оборони або отримують озброєння вчасно, або – компенсацію за недотримання строків поставок. І саме цей механізм “слуги народу” знищують”, – написав Шабунін. // LB.ua