Рада рекомендовала правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию до 100 кВт

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Парламентарии приняли проект постановления о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Правительству рекомендуют вернуть спецтариф на электроэнергию до 100 кВт.

Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Тарифы на электроэнергию в Украине в 2020 году

“Целью принятия является принятие уполномоченными органами государственной власти неотложных мер в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, направленных на защиту прав и интересов граждан Украины, стабилизации ситуации на энергетическом рынке Украины и обеспечения достижения экономического баланса между интересами граждан Украины и государства”, — говорится в сообщении.

Проектом постановления № 4650 предлагается:

— поручить правительству в месячный срок представить ВРУ предложения о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” в части увеличения расходов по бюджетной программе “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме”,
— правительству изучить вопрос и представить предложения по внесению изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года;

Также рекомендовать правительству принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, а именно совместно с НКРЭКУ, рассмотреть возможность:

  • введение государственного регулирования цен, в частности, установление предельных уровней торговой надбавки к тарифам на ЖКУ по снабжению бытовым потребителям тепловой энергии, снабжение горячей воды, снабжения и распределения электрической энергии и природного газа, с отнесением этих услуг, к имеющим важную социальную значимость;
  • внесение изменений в фиксированные цены на электрическую энергию с целью установления отдельного тарифа на электрическую энергию, отпускаемую населению, за объем, потребленный до 100 кВт · ч электроэнергии в месяц;
  • внесение изменений в фиксированные цены на электрическую энергию с целью установления отдельного тарифа на электрическую энергию отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домов, за объем, потребленный до 3000 кВт / ч в месяц)
  • рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных бытовыми потребителями, проживающих в домах, оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домах, на оплату услуг по поставке электрической энергии за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.

 

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