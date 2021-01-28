Рада рекомендовала правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию до 100 кВт

Парламентарии приняли проект постановления о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Правительству рекомендуют вернуть спецтариф на электроэнергию до 100 кВт.

Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

“Целью принятия является принятие уполномоченными органами государственной власти неотложных мер в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, направленных на защиту прав и интересов граждан Украины, стабилизации ситуации на энергетическом рынке Украины и обеспечения достижения экономического баланса между интересами граждан Украины и государства”, — говорится в сообщении.

Проектом постановления № 4650 предлагается:

— поручить правительству в месячный срок представить ВРУ предложения о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” в части увеличения расходов по бюджетной программе “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме”,

— правительству изучить вопрос и представить предложения по внесению изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года;

Также рекомендовать правительству принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, а именно совместно с НКРЭКУ, рассмотреть возможность: