Рада рекомендовала правительству вернуть льготный тариф на электроэнергию до 100 кВт
Парламентарии приняли проект постановления о мерах, направленных на социальную защиту населения, в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Правительству рекомендуют вернуть спецтариф на электроэнергию до 100 кВт.
Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
“Целью принятия является принятие уполномоченными органами государственной власти неотложных мер в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, направленных на защиту прав и интересов граждан Украины, стабилизации ситуации на энергетическом рынке Украины и обеспечения достижения экономического баланса между интересами граждан Украины и государства”, — говорится в сообщении.
Проектом постановления № 4650 предлагается:
— поручить правительству в месячный срок представить ВРУ предложения о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” в части увеличения расходов по бюджетной программе “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме”,
— правительству изучить вопрос и представить предложения по внесению изменений в законодательство с целью завершения отопительного сезона 2020-2021 гг. на основе системы предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, действовавшей до 1 января 2021 года;
Также рекомендовать правительству принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, а именно совместно с НКРЭКУ, рассмотреть возможность:
- введение государственного регулирования цен, в частности, установление предельных уровней торговой надбавки к тарифам на ЖКУ по снабжению бытовым потребителям тепловой энергии, снабжение горячей воды, снабжения и распределения электрической энергии и природного газа, с отнесением этих услуг, к имеющим важную социальную значимость;
- внесение изменений в фиксированные цены на электрическую энергию с целью установления отдельного тарифа на электрическую энергию, отпускаемую населению, за объем, потребленный до 100 кВт · ч электроэнергии в месяц;
- внесение изменений в фиксированные цены на электрическую энергию с целью установления отдельного тарифа на электрическую энергию отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домов, за объем, потребленный до 3000 кВт / ч в месяц)
- рассмотреть возможность компенсации расходов, понесенных бытовыми потребителями, проживающих в домах, оборудованных отопительными электроустановками и негазифицированных домах, на оплату услуг по поставке электрической энергии за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.
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