«Рамкова угода» про велику торговельну угоду між США та Китаєм досягнута

Трамп, найімовірніше, зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у четвер в Південній Кореї, а потім в Пекіні на початку наступного року.

Цей розвиток подій може стати ключовим моментом у глобальних торговельних відносинах, оскільки дві найбільші економіки світу роблять кроки до зменшення напруги, яка дестабілізувала ринки та ускладнила дипломатичні зв’язки після початку погроз Трампа щодо мит. «Я також очікую, що ми отримаємо певне відтермінування щодо експортних обмежень на рідкісноземельні мінерали, про які говорили китайці», — сказав Бессент.

Китай має майже монополію на видобуток і переробку рідкісноземельних мінералів. Вони є критично важливими компонентами для електронних пристроїв і оборонних технологій, і викликав занепокоєння адміністрації Трампа погрозами порушити їхнє постачання.

«Президент Трамп дав мені значний важіль для переговорів завдяки погрозі 100% митами, і я вважаю, що ми досягли дуже суттєвої рамкової угоди, яка дозволить уникнути цього і дасть змогу обговорити багато інших питань із китайцями», — додав Бессент.

Бессент розповів NBC News, що Трамп, найімовірніше, відвідає Сі в Пекіні на початку наступного року, незадовго до святкування Місячного Нового року, який припадає на 17 лютого. Він також зазначив, що зустріч у Вашингтоні, ймовірно, відбудеться перед запланованим візитом Сі до США восени наступного року на саміт G20.

Трамп заявив, що першим питанням, яке він планує порушити на зустрічі з Сі в Південній Кореї, буде фентаніл. США звинувачують Китай у нездатності стримати міжнародний потік прекурсорів для цього смертоносного опіоїду, що Трамп назвав однією з причин запровадження мит. Китай захищає свої зусилля і стверджує, що криза з фентанілом у США спричинена американським попитом на цей наркотик.

«Я думаю, ми зможемо обговорити їхню допомогу в приборканні цієї жахливої кризи з фентанілом», — сказав Бессент. «Я вважаю, що ми також зможемо обговорити значні закупівлі сої та [сільськогосподарської продукції] для наших американських фермерів».

Головний торговельний переговірник Китаю Лі Ченган заявив у неділю, що Китай і США досягли попереднього консенсусу після обговорення низки питань, включно з продовженням торговельного перемир’я, фентанілом і експортними обмеженнями. Лі та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен провели переговори в Малайзії на вихідних із торговельною делегацією США, до якої входили Бессент і торговельний представник США Джеймісон Грір. Трамп висловив позитивний настрій після переговорів.

«Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм. Ми домовилися про зустрічі. Ми зустрінемося з ними пізніше в Китаї, а також у США, у Вашингтоні або в Мар-а-Лаго», — сказав він, натякаючи на можливі зустрічі з Сі в Китаї та Сполучених Штатах.

Трамп розпочав турне Азією та вже прибув до Малайзії, де у його присутності лідери Камбоджі й Таїланду підписали мирну угоду. Також він відвідає Японію та Південну Корею. Це перша поїздка Трампа в регіон після вступу на посаду президента США в січні. // Дзеркало тижня