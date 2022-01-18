Развивающееся технологическое будущее требует соответствующего юридического присутствия

Мы живем в эпоху информации, наше общество по-прежнему управляется людьми, но для поддержки принятия ими решений оно почти исключительно использует сложные методы и инструменты для регистрации различной информации, ее оценки и, самое главное, представления её в удобочитаемой и понятной форме. Для правильного принятие решений, оценки и извлечение уроков из прошлых событий это также необходимо, что, конечно же приводит к правильному планированию событий, а не только юридических последствий в будущем. IT компании, которые и поддерживают и создают всю современную цифровую инфраструктуру, также нуждаются в защите, как и обычные предприятия.

ИТ-право сегодня это один из самых быстрорастущих секторов права, а юридическое сопровождение IT-компаний является залогом их успешного развития. Это связано и с такой важной составляющей как виртуальность, не знающей границ ни во времени, ни в сфере своего применения — то, что вчера было современным, сегодня уже может устареть, настолько динамично все развивается в цифровом мире.

Поэтому при оказании юридических услуг IT-юристы уделяют большое внимание отражению текущей практики принятия решений национальными и международными судами и новым выводам из теории права, — отмечают эксперты компании «Еправо».

Развивающееся технологическое будущее и юридическое присутствие

Они предоставляют клиентам юридические услуги, например, при заключении лицензионных договоров, в судебных разбирательствах, возникающих в связи с работой сотрудников и нарушениями прав на приватность, при создании юридических заключений в коммуникациях, при представительстве потерпевших в киберпреступлениях и оказывают юридическое сопровождение в электронной коммерции или при ведении договорного процесса в области программного и аппаратного обеспечения.

Наиболее популярные отрасли, в которых часто бывают задействованы IT-юристы:

АУТСОРСИНГ

Аутсорсинг часто используется как собирательный термин для ряда бизнес-моделей, включая покупку функций и облачные сервисы. Традиционный аутсорсинг, когда поставщик берет на себя ИТ-операции заказчика, обычно включает далеко идущие обязательства по защите инвестиций поставщика. Среди прочего, важно регулировать поглощение, покупку услуг и функций, лицензионные права, кто принимает решение о среде и внесении исправлений, возможность дальнейшего развития и соглашение об уровне обслуживания и, что не менее важно, прекращение действия соглашения. Период контракта часто бывает длительным, и поэтому важно найти ценовые модели, обеспечивающие сохранение конкурентоспособного уровня цен.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХОСТИНГ

Компании, которые хотят контролировать свою IT—среду на уровне приложений, но избегают вложений в инфраструктуру, часто договариваются об эксплуатации/хостинге. Затем компания сама предоставляет аппаратное и программное обеспечение и управляет ими, в то время как поставщик, как правило, отвечает за помещения, электричество, определенный мониторинг, физическую безопасность и многое другое. Здесь, среди прочего, важное значение приобретают сервисные соглашения, которые регулируют обязательства по эксплуатации серверов, службы поддержки, уровни обслуживания (SLA), мониторинг и меры принимаемые в случае возникновения проблем.

СИСТЕМА ЗАКУПОК, ЭЛЕКТРОННАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ

Закупка новой бизнес-системы, CRM-системы или финансовой системы часто имеет решающее значение для бизнеса компании. Кроме того, это сложный процесс, который облегчается поддержкой знающего юриста.

Распространение через Интернет становится все более важным, но часто сложным. Индустрия туризма является примером с множеством игроков («консолидаторы», реселлеры, агенты, системы распределения) и часто многогранными отношениями. Для нескольких звеньев цепочки важно не получить условия хуже, чем у конкурентов, при этом производители хотят сохранить свободу продаж по своим каналам на выбранных ими условиях. Сложность увеличивает потребность в четкой стратегии и структуре.

Маркетинг товаров или услуг через цифровые каналы связи. Цифровой маркетинг охватывает все аспекты современной жизни, включающие цифровую составляющую, такие, как мобильные телефоны, sms/mms, веб-сайты, баннеры, блоги, социальные сети и так далее.

ЛИЦЕНЗИИ, ИНТЕРНЕТ, ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

Как может использоваться программное обеспечение или другое право, обычно регулируется лицензионным соглашением, например, как долго, по какой цене и каким образом право может использоваться. Покупка лицензий часто сочетается с обслуживанием, поддержкой и дальнейшим развитием, а также с эксплуатацией/хостингом.

Продажи товаров и услуг через интернет увеличиваются с каждым годом. Хорошие бизнес-системы, безопасные платежные решения и физические поставки — это компоненты, которые необходимо регулировать в соглашениях для поддержки бизнеса.

IT—услуги, предоставляемые через Интернет, такие как хранение данных и электронная почта, обычно называются облачными службами или облачными вычислениями. В основном услуга предполагает покупку услуги/хостинга. Привлекательные цены стали возможными благодаря строгой стандартизации и тому, что поставщик решает, где и как будет предоставляться и разрабатываться услуга. Данные часто хранятся в разных юрисдикциях, поэтому особое внимание необходимо уделять обращению с персональными данными. Поскольку информация о клиенте часто географически разбросана, а изменение системы связано с корректировками, важно регулировать обязательства сторон по истечении срока действия соглашения.

Резюме

Информационные технологии предлагают беспрецедентный потенциал для виртуализации юридически значимых общественных явлений. Способность информационных технологий полностью трансформировать социальные отношения привела к тому, что мы даже практически отождествляем термин «виртуальный» в общеупотребительном языке с термином «цифровой» или «онлайн».

В любом случае значение виртуализации, происходящей в результате опережающего проникновения в общество информационно-коммуникационных технологий, заключается не в принципиальной новизне сопутствующих явлений. По-настоящему новых вопросов к закону очень мало.

Техническая и функциональная сложность информационных технологий создает проблемы не только с точки зрения требований пользователей. Непонимание внутренних механизмов работы и относительно банальных технологий логически усложняет работу законодателя. Неспособность законодателя адаптировать позитивное регулирование к конкретным параметрам соответствующих технологий связана не только с его неспособностью в совершенстве знать эти технологии, но и с относительно быстрым их воспроизведением. Законодательный цикл не позволяет обеспечить эффективность правовых норм путем их конкретной адаптации к современному уровню техники, поскольку воспроизводство права происходит на порядок медленнее, чем воспроизводство информационных технологий. Тогда решение состоит в том, чтобы полагаться на способность практики подчинить новые технологические явления прямо или по аналогии объему общеправовых понятий.