Реєстрацію водіїв вантажівок до «єЧерги» запустять з 8 травня
Реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги буде доступна з 8 травня.
Про це повідомляє Міністерство відновлення України, передає УНН.
«Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня (понеділок) на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга», – ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних. А саме:
«Ягодин – Дорогуськ»
«Рава-Руська – Хребенне»
«Краківець – Корчова»
«Шегині – Медика»
«Ужгород – Вишнє-Нємецьке»
«Порубне – Сірет»
«Тиса (Чоп) – Захонь»
«Рені – Джюрджюлешть»
«Орлівка – Ісакча»
«Могилів-Подільський – Отач»
«Устилуг – Зосин»
«Нижанковичі – Мальховіце»
«Дяково – Халмеу»
«Старокозаче – Білгород-Дністровський»
«Мамалига – Крива»
«Виноградівка – Вулкенєшть»
Зазначається, що інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською, польською.
«Невдовзі можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами», – ідеться в повідомленні.Tweet