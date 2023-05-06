Реєстрацію водіїв вантажівок до «єЧерги» запустять з 8 травня

Реєстрація водіїв вантажівок до єЧерги буде доступна з 8 травня.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України, передає УНН.

«Послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок буде доступна 8 травня (понеділок) на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку «єЧерга», – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що водії зможуть обрати найбільш зручний пункт пропуску серед 16 доступних. А саме:

«Ягодин – Дорогуськ»

«Рава-Руська – Хребенне»

«Краківець – Корчова»

«Шегині – Медика»

«Ужгород – Вишнє-Нємецьке»

«Порубне – Сірет»

«Тиса (Чоп) – Захонь»

«Рені – Джюрджюлешть»

«Орлівка – Ісакча»

«Могилів-Подільський – Отач»

«Устилуг – Зосин»

«Нижанковичі – Мальховіце»

«Дяково – Халмеу»

«Старокозаче – Білгород-Дністровський»

«Мамалига – Крива»

«Виноградівка – Вулкенєшть»

Зазначається, що інструкції для реєстрації доступні за посиланням трьома мовами: українською, англійською, польською.

«Невдовзі можна буде скористатись інструкціями угорською, румунською, турецькою та словацькою мовами», – ідеться в повідомленні.