Росія відмовилась фінансувати окуповану Абхазію, за винятком витрат на пенсії

Питання постачання електроенергії з Росії вирішено до 7 грудня.

Влада самопроголошеної Республіки Абхазія, у створенні якої активну участь приймала Росія, на нараді з питань енергетики повідомила про припинення фінансування з боку РФ. Державних службовців попередили про загрозу невиплати заробітної плати, повідомило Ехо Кавказу з посиланням на в.о. “президента” Абхазії Бадра Гунба.

За його словами, з листопада Росія фактично припинила виплати майже за всіма напрямками. З листопада було використано 425 млн рублів бюджетних коштів, але наразі з республіканського бюджету не виплачуються заробітні плати працівникам бюджетної сфери, зокрема силовим структурам та правоохоронним органам.

“На сьогодні, крім пенсійного забезпечення, всі інші види фінансової допомоги були припинені”, — додав Бадра Гунба.

“Уряд” активно працює, щоб забезпечити фінансування енергетичних потреб, а також комерційного перетоку електроенергії з Росії, який оплачений до 7 грудня. Якщо питання з енергозабезпеченням не буде вирішене, в Абхазії попередили про можливість скорочення електропостачання до 7-8 годин на день. // Дзеркало тижня