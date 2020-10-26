Российский «Сбербанк» хочет взыскать с завода «Укроборонпрома» ₴500 миллионов

Хозяйственный суд города Киева принял иск «дочки» российского «Сбербанка» в Украине к Государственной акционерной холдинговой компании «Артем» о взыскании задолженности в размере около 500 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

В заявлении «Сбербанка» речь идет о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 20.01.2014 года в размере 10,216 млн долларов и 203,8 млн грн.

Подготовительное заседание состоится в ноябре.

Государственная акционерная холдинговая компания «Артем» — компания из структуры «Укроборонпрома«, которая располагается вдоль улицы Ильенко возле станции метрополитена «Лукьяновская». Специализируется на специальной и авиационной, медицинской технике. // Экономическая правда