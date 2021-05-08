Рынок резиновых изделий воспрял после отложенного спроса из-за пандемии COVID-19

Промышленность зависит от надежного оборудования. Резиновые изделия выполняют важные функции во многих производственных процессах. От покрышек до игрушек, от ботинок до резиновых лент — резина — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни.

Примерно 60% из 22 миллионов тонн резины, используемой ежегодно во всем мире, предназначены для производства шин всех видов. Поэтому неудивительно, что большинство людей связывают использование резины с автомобильными шинами, поскольку для многих из них шины являются повседневным спутником, который видят каждый день и меняют каждые шесть месяцев в зависимости от сезона. Но этот эластичный материал способен на гораздо большее:

шланги;

вакуумная резина;

различные хомуты и прокладки;

техпластины.

Эти и многие другие резинотехнические изделия помогают решать различные производственные и бытовые проблемы и задачи.

У каждого производственного процесса есть уникальные потребности. Каждое изделие из резины требует определенных свойств. Правильная резиновая смесь в сочетании с безупречным дизайном — залог успеха, считают специалисты компании Zetflex.

В общих чертах, область действия резины может быть определена как «уплотнение, амортизация, транспортировка». Эти три слова значат намного больше, чем кажется на первый взгляд, поскольку резиновые изделия действуют в основном скрытым образом, так что чрезвычайная универсальность материала остается почти полностью незамеченной для обычных людей.

Важность резины

Резиновые изделия, например, уплотняют крыши больших стадионов и небольшие медицинские блистеры, позволяют поездам плавно скользить, двигатели работают бесшумно, снижают потребление энергии в системах ленточных конвейеров, облегчают вращение в ветроэнергетических установках, они обеспечивают мягкое безопасные прикосновения к элементам управления, в виде защитных костюмов защищают людей от опасных веществ.

С момента изобретения синтетического каучука 100 лет назад этот материал постоянно приобретал новые, совершенно специфические свойства в огромном количестве различных полимеров. За последние несколько лет произошли важные изменения, например, в области применения под капотом, где условия становятся все более и более экстремальными. Сегодня даже самые простые шланги и соединения должны выдерживать постоянную температуру до 150°C. Резкие скачки температуры до 180°C и агрессивные среды, такие как моторные масла и топливо, а также несколько миллионов рабочих циклов приводят к выходу из строя обычных эластомеров.

С новыми материалами меняется и обработка резины. Увеличение стоимости сырья и снижение отпускных цен вынуждают переработчиков использовать все более эффективные методы производства.

Инновации

В последние годы произошло множество инноваций, особенно в сегменте впрыска, которые быстро стали стандартом. В 2006 году была представлена самооптимизирующаяся машина для литья под давлением, получившая награду DKG, которая с помощью нескольких циклов регулирует условия обработки с коротким временем вулканизации и оптимальным качеством продукции.

В настоящее время все производители такого оборудования предлагают частично различные методы сокращения времени нагрева; таким образом, помимо времени, также экономится энергия и гарантируется неизменно высокое качество продукции.

Кроме того, были достигнуты успехи в технологии холоднокатаных каналов, которая, в отличие от технологии горячеканальных систем, не позволяет производить стояки и позволяет экономить на дорогостоящих материалах.

Самая последняя тенденция — электрические машины для литья под давлением резины. Переработчики каучука теперь также могут извлечь выгоду из энергоэффективной технологии, которая до сих пор использовалась почти исключительно при переработке термопластов. Возможности варьируются от полностью электрического привода, до гибридной технологии.

В настоящее время объем продаж мировой резиновой промышленности составляет более 350 миллиардов долларов, резиновые изделия стали важной международной торговлей сырьевыми товарами. Ожидается, что повышенный спрос на резиновые изделия со стороны ключевых рынков и потребителей, который, вероятно, будет высоким из-за отложенного спроса после пандемии COVID-19, будет стимулировать рост этой отрасли.