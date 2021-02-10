С какими трудностями приходится сталкиваться украинским компаниям при торговле с Китаем

Недавно Китай обнародовал ряд правил по снижению импортно-экспортных пошлин и налогов, чтобы способствовать более высокому уровню открытости и восстановлении внутреннего потребления. Эти изменения могут повлиять на компании, которые импортируют и экспортируют налогооблагаемые товары и услуги в Китай и из Китая.

Управление этой сложной системой является основным списком общих принципов, которым должны следовать иностранные компании. Многие украинские компании сегодня возят ОПТ из Китая и часто сталкиваются со сложностями в процессе заключения контрактов и работы на этом рынке.

Эксперты компании М3Cargo, которая занимается доставкой грузов и оказывает помощь в проведении внешнеэкономических операций на рынках Китая, объясняет три типа налогов, применимых к компаниям, импортирующим продукцию из Китая или экспортирующим продукцию в Китай — налог на добавленную стоимость (НДС), налог на потребление (СТ) и таможенные пошлины, а также описывают наиболее важные вопросы, связанные с этими налогами и обязанности, которые следует учитывать иностранным компаниям.

Налог на добавленную стоимость на ввозимые товары

С 1 апреля 2019 года импортный НДС Китая на импортируемые товары был снижен до 9 или 13 процентов по сравнению с предыдущими 10 или 16 процентами, согласно объявлению Государственной налоговой администрации (ГНС) об углублении реформы НДС.

9-процентный налог доступен для определенных товаров, которые в основном относятся к категориям сельскохозяйственных и коммунальных товаров, тогда как 13-процентный налог применяется к другим товарам, облагаемым НДС, таким как промышленные товары.

Налогооблагаемые услуги, предоставляемые иностранными юридическими или физическими лицами в Китае, по-прежнему облагаются НДС в размере 6 процентов.

Потребительский налог на ввозимые товары

Налог на потребление в Китае (CT) взимается с компаний и организаций, которые производят и импортируют налогооблагаемую продукцию, обрабатывают налогооблагаемую продукцию на условиях консигнации или продают налогооблагаемую продукцию.

Импортируемые товары, облагаемые налогом на потребление Китая, включают товары, которые вредны для здоровья, такие как табак или алкоголь, предметы роскоши, такие как ювелирные изделия и косметика, а также товары высокого класса, такие как легковые автомобили и мотоциклы.

Для импортных товаров ставка потребительского налога варьируется в зависимости от типа товара, ввозимого в страну.

Расчет налога на потребление может производиться с использованием метода адвалорного, количественного или составного налога. Формулы для расчета налога на потребление следующие:

Адвалорный метод

К уплате потребительского налога = налогооблагаемая сумма продаж × налоговая ставка

Количественный метод

К уплате потребительского налога = облагаемый налогом объем продаж × сумма налога на единицу

Метод сложного налога

Потребительский налог к ​​уплате = налогооблагаемая сумма продаж × ставка налога + налогооблагаемый объем продаж × сумма налога на единицу

Таможенные сборы

Таможенные пошлины включают импортные и экспортные пошлины. Ставки таможенных пошлин на импорт включают ставки пошлины на режим наибольшего благоприятствования (НБН), обычные ставки пошлин, специальные преференциальные ставки пошлин, ставки пошлин на тарифные квоты (ТК), общие ставки пошлин и временные ставки пошлин на импорт, которые могут применяться указанный период времени.

Ставки таможенных пошлин на экспорт устанавливаются одного вида. Но точно так же могут существовать временные ставки пошлин на экспорт, которые могут применяться в течение определенного периода времени.

Согласно Уведомлению о тарифах на импорт и экспорт КНР (2021 год) с 1 января 2021 года в общей сложности 8 580 импортированных товаров и 102 экспортируемых единицы были облагаемы налогом.

Импортные пошлины

Ставки таможенных пошлин на импортные товары состоят из:

Ставки пошлины на режим наибольшего благоприятствования (НБН);

Обычные ставки пошлин;

Специальные льготные ставки пошлины;

Ставки пошлин на тарифные квоты (TRQ);

Общие ставки пошлины; и

Предварительные ставки пошлины.

Начиная с 1 января 2021 года Китай принял временные ставки пошлин на в общей сложности 883 импортируемых товара, на которые распространяются пошлины НБН, а временные ставки пошлин ниже, чем тарифы НБН, согласно Уведомлению о плане корректировки временной ставки налога на импорт. в 2021 году.

Среди них лекарства от рака и материалы для изготовления лекарств от редких болезней будут освобождены от налогов при импорте в Китай; Также будут снижены импортные пошлины на протезы клапана сердца и слуховые аппараты. Кроме того, Китай отменил временные ставки пошлин на импорт твердых отходов и возобновил ставки пошлины НБН.

Существует еще множество специальных льготных ставок, тарифных квот и прочих финансовых нюансов, в которых могут разобраться только специалисты давно работающие на китайском рынке.