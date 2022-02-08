С началом пандемии у многих компаний возникла необходимость полного обновления IT процессов

Прошлый год был непростым почти для всех небольших предприятий. Никто не мог предвидеть всех внезапных и радикальных изменений в IT-стратегии, которые пришлось реализовать компаниям. То, как пришлось многим работать, менялось медленно, но из-за пандемии постепенная трансформация в конечном итоге должна была ускориться.

То, что ранее было только в планах прогресса в цифровой трансформации, внезапно пришлось решать «здесь и сейчас». Компаниям производящим обслуживание компьютеров в различных офисах, пришлось срочно помогать им расширять ИТ-инфраструктуру и внедрять новые методы удаленной работы.

Еще до пандемии многие столкнулись с ускоряющейся тенденцией к работе на дому и мобильной работе, когда сотрудники хотели эффективно работать в офисе, в общем пространстве, в офисе, не выходя из дома, или в другом филиале в пределах страны. Но с началом пандемии необходимость и темпы преобразований усилились, поскольку многие компании взяли на себя обязательства по принципам долгосрочной и распределенной удаленной работы. В результате этих изменений руководители предприятий теперь обязаны отвечать на сложные вопросы, такие как:

Как будет выглядеть поток информации в бизнес-процессах и приложениях, особенно если сотрудники находятся в разных местах?

Как обеспечить, чтобы печатная информация, которой располагает офис, была доступна удаленным работникам в цифровом виде?

Как обеспечить безопасный доступ к такой информации, а также безопасное обращение с ней на удаленных рабочих местах?

Чтобы поддерживать эту новую модель мобильной работы, компаниям которые производили обслуживание компьютеров и серверов в виде абонентского обслуживание офисов, пришлось переосмыслить концепцию сервиса, и расширить его включив такие услуги как аудит безопасности и внедрение новых программных продуктов. Предприятиям нужны настройки, поддерживающие простой поток информации независимо от местоположения. Для многих это может означать полное обновление IT процессов, переход от привычной инфраструктуры рабочего места к облачному ПО и сервисам.

Неблагоприятные последствия распространения пандемии заставили руководителей многих компаний пересмотреть подход к своей IT-инфраструктуре, поскольку постоянные посещения объектов не только нецелесообразны во время самоизоляции, но и делают невозможным выполнение долгосрочной распределенной или гибридной работы. Таким образом, этот опыт подкрепил причины, по которым компании должны уменьшить свою зависимость от инфраструктуры на рабочем месте. Одной из областей, которая сейчас подвергается новой переоценке, это подключение удаленных рабочих мест используя IT аутсорсинг.

Безопасный и эффективный поток информации

Все это приводит к требованиям к безопасным и эффективным рабочим процессам. В чем все согласны, так это в том, что самое главное — это безопасность. Но ИТ-компаниям необходимо обеспечить оптимальный баланс между доступностью и безопасностью своих клиентов. Сотрудники должны иметь возможность доступа к необходимым документам, не сталкиваясь с документами, которые им не нужны. Обеспечение легкого доступа для сотрудников не должно осуществляться за счет обеспечения легкого доступа для всех, включая мошенников.

И именно в этой области облачные системы приносят множество преимуществ. Они позволяют сотрудникам одновременно получать легкий доступ к необходимым им документам, где бы они ни находились. Но они также облегчают ИТ-специалистам управление безопасностью и установку правил для предоставления или ограничения доступа пользователей к расположению файлов на сервере.

Можно централизованно настраивать и управлять профилями пользователей и рабочими процессами, упрощая настройку правил доступа и управление информацией.

По мере того, как мы вступаем в новую эру гибридной работы, ИТ-команды все чаще обнаруживают себя в роли «информационных архитекторов». В основе всего этого будет предоставление инструментов и технологий для эффективной и безопасной работы из любого места.