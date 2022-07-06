Санкції США проти Росії значно впливають на судноплавний бізнес та договірні відносини

Сектор судноплавства має основне значення для міжнародної торгівлі у світовій економіці, яка взаємопов’язана як ніколи. У відповідь на вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати, Європейський союз (ЄС), Великобританія та багато інших країн запровадили жорсткі санкції проти Росії та російських організацій.

Необхідність перегляду контрактів та зобов’язань щодо фрахтування для вимірювання ризику

З практичної точки зору торгові операції за допомогою судноплавства по всьому світу продовжують здійснюватись в умовах нових санкцій, зазначають експерти компанії Fortior Law. Таким чином, ті організації, які, можливо, уклали або планують укласти чартерні чи інші контракти на доставлення та можуть бути повʼязані з порушенням широкомасштабних антиросійських санкцій, мають ретельно переглянути існуючі чи майбутні договірні відносини. Відповідні чартери можуть включати спеціальні положення, що стосуються ключових міркувань, і таким чином повинні бути ретельно вивчені для оцінки прав, зобов’язань та засобів захисту.

Крім того, суперечки можуть виникнути, якщо судновласники відмовляються заходити чи залишатися в українському чи російському порту. Тут набуває чинності таке поняття як демередж (грошове відшкодування збитку перевізнику за простій судна), яке відбуваються з суднами внаслідок обмежень на доступ до порту або через те, що судна не можуть пройти через Чорне та Азовське моря виконання зобов’язань по сталії (терміну, протягом якого товар повинен бути завантажений на судно або вивантажений із нього). Такі випадки можуть призвести до позовів про порушення чартеру.

Крім того, значні затримки, викликані російським вторгненням, можуть призвести до позовів про відшкодування збитків, зокрема тому, що Україна є другим за величиною світовим відправником вантажу зерна і великим експортером соняшникової олії, а також виробником залізорудних котунів і сталі, що може мати ефект доміно на світові ціни на сировинні товари та торгівлю, а також можуть виникнути проблеми зі страховиками вантажів.

Вплив на ринок та операційну діяльність

Незабаром санкції, пов’язані з Росією, вже почнуть впливати на всі сегменти судноплавства, включаючи торгівлю товарами, танкери, контейнери, насипні вантажі та газ. Наслідки для ринку, ймовірно, продовжать посилювати перевантаженість ланцюжка постачання, оскільки суди скасовують рейси або затримуються.

Дійсно, у судноплавному секторі компанії вже відмовляються від сполучення з Росією, а деякі країни розробляють обмеження на доступ до портів суден, що належать Росії. Великі морські контейнерні лінії припинили обслуговування постачання до Росії. Повідомляється, що деякі банки призупинили свою діяльність у Росії і можуть відмовитися видавати, підтверджувати чи авізувати акредитиви, які прямо чи опосередковано пов’язані з російськими сторонами та угодами, оскільки вони оцінюють хвилю санкцій та супутні нормативні вимоги.

Як приклад можливих наслідків можна навести судноплавні компанії, які можуть зіткнутися з санкціями, якщо вони платитимуть російському члену екіпажу через банк, що знаходиться під санкціями, здійснювати платежі за послуги або постачання, надані в порту або на пристані судну чи яхті, контрольованій Росією. Звичайно, постійний ризик для судновласника та оператора полягає в тому, що страховик скасує або призупинить дію страхового покриття через угоди, що становлять неприйнятний санкційний ризик або порушують відповідні правила.

Що має робити зараз сектор судноплавства?

Страховики мають продовжувати контролювати своїх застрахованих. Суть будь-якого порушення санкцій полягає в мірі належної обачності, виявленої судновласником або іншою стороною до того, як відбудеться порушення, проте це стає все більш складним.

Враховуючи розмір нових санкцій США та складність правил OFAC та їх реалізації, є кілька важливих кроків, які, на думку експертів компанії, зацікавлені сторони можуть зробити для забезпечення дотримання та зниження ризиків, включаючи такі:

Проведення внутрішньої оцінки ділових зв’язків компанії та потенційного впливу на Росію, і зокрема, російського сектору фінансових послуг, а також підтримуючих механізмів, таких як підтвердження банками або консультування з акредитивів або надання гарантій.

Проведення повторної чи посиленої комплексної перевірки контрагентів, а також обмежень на вантажі до Росії. Це слід особливо наголосити на фінансовому секторі при залученні інвесторів та у повсякденних операціях з будь-яких угод у доларах США з постачальниками або чартерними контрагентами. Оскільки щодня Росія вчиняє нові злочини, а санкції розширюються, може знадобитися повторна перевірка — наприклад, перед завантаженням чи розвантаженням вантажу.

Перевірка та цілеспрямована оцінка договорів з контрагентами та постачальниками послуг, у тому числі з непрямими сторонами, такими як установи фінансових послуг, що організовують торговельне фінансування, кредитну підтримку та страхування, на відповідність усім законам, що застосовуються про санкції.

Слідкувати за новими санкціями проти РФ, які можуть поширитися на морський, енергетичний та авіаційний сектори.

Загалом ризик торгівлі з Росією багаторазово зріс. Існує ризик недотримання вимог, що завадить можливості працювати в умовах статус-кво, а також репутаційний ризик бути сприйнятим як пов’язаними з російською діяльністю або підтримки її. Крім того, враховуючи швидкість, з якою було введено санкції, безсумнівно, виникнуть суперечки в міру закриття угод компаніями.