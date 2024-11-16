Схема «азербайджанського газу» втратила сенс: російський «Газпром» позбувся одного з двох постійних клієнтів

Тепер на продовженні транзиту через Україну буде наполягати лише Словаччина.

Російський “Газпром”, вірогідно, переглянув свою стратегію щодо постачання газу австрійській OMV, зокрема почав продавати на спотовому ринку Словаччини або Австрії. Таке припущення висловив екскерівник ТОВ “Оператор ГТС України” (2019–2022) Сергій Макогон, коментуючи зупинку постачання газу РФ в Австрію.

“Газова ніч минула неспокійно. Мабуть, “Газпром” не спав. На зараз транзит іде у повному звичайному обсязі, але OMV не отримує газ від “Газпрому”. Думаю, що Gazprom Export просто почав продавати обсяги OMV на спотовому ринку Словаччини чи Австрії”, — зазначив експерт.

За його словами, Австрія була готова й може вижити без російського газу, що йде транзитом через Україну.

Отже, на його думку, тепер тиснути на Україну щодо продовження транзиту буде лише Словаччина.

“Газпром” буде робити додаткові знижки – його доходи додатково впадуть. Думаю, що шансів у словаків продавити схему “азербайджанського” газу все менше. Зараз ще почнуться арешти цього вільного газу іншими компаніями, які виграли арбітражі у Газпрому (Orlen, Uniper)”, – підсумував ексочільник ОГТСУ.