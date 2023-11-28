Що таке цифровий маркетинг і чим він відрізняється від традиційного

Всім давно знайомий так званий традиційний маркетинг — це коли компанії рекламують свої послуги та продукти за допомогою друкованих оголошень, теле- та радіореклами. Але зі стрімким розвитком цифрового світу, продажі так же стрімко переміщуються в Інтернет, де діють трохи інші закони, а традиційний маркетинг замінює цифровий.

Сьогодні цифровий маркетинг є основним елементом маркетингової стратегії для компаній будь-якого розміру. Як зазначають експерти агентства інтернет-маркетингу повного циклу Marketorium, він дозволяє компаніям спілкуватися з клієнтами на більш персоналізованому рівні та досягати їх у всіх закутках цифрового світу.

Цифровий маркетинг виник на початку 1990-х років, коли Інтернет став доступним для широкого загалу. Перші цифрові маркетингові кампанії були простими і включали в себе створення веб-сайтів і розміщення реклами в Інтернеті.

У 2000-х роках цифровий маркетинг став більш складним і різноманітним. З’явилися нові канали, такі як соціальні мережі, електронна пошта та мобільні пристрої. Компанії почали використовувати цифровий маркетинг для більш персоналізованого спілкування з клієнтами та отримання більшої віддачі від своїх маркетингових інвестицій.

У 2010-х роках цифровий маркетинг став ще більш важливим для компаній. Інтернет став основним джерелом інформації та розваг для людей у всьому світі. Компанії почали використовувати цифровий маркетинг для просування своїх продуктів і послуг як на місцевому, так і на глобальному рівні.

Сьогодні, щоб успішно продавати, бізнесу потрібно ефективно адаптувати свою стратегію цифрового маркетингу на майбутнє. На додаток до перевірених і вірних тактик традиційного маркетингу (які все ще мають місце), також важливо скористатися новими методами охоплення клієнтів онлайн.

“Незалежно від того, чи ви підприємець, який тільки починає свою діяльність і прагнете отримати перевагу на конкурентному ринку, чи ви власник малого бізнесу, який намагається розвивати свій бренд, інтернет маркетинг допоможе вам вивести свій бізнес на новий рівень, “- зазначають фахівці компанії..

Інтернет маркетинг також важливий, оскільки він надає доступ до нових ринків і аудиторій, які раніше були недоступні. Цифрова інформація автоматично стає доступною для будь-кого в будь-якому місці в будь-який час – таким чином відкриваючи цілий новий світ потенційних клієнтів для компаній.

Що таке цифровий маркетинг

Цифровий маркетинг (або інтернет маркетинг) — це використання цифрових технологій та каналів для просування бренду, продуктів або послуг компанії. Цифрові канали включають веб-сайти, соціальні мережі, електронну пошту, мобільні пристрої та інші технології, які використовуються для взаємодії з клієнтами.

Цифровий маркетинг має ряд переваг перед традиційними формами маркетингу, такими як друкована реклама та телереклама. Експерти Marketorium називають деякі з них:

Інтернет маркетинг більш персоналізований. Цифрові маркетингові кампанії можна націлити на конкретні аудиторії на основі їхніх інтересів, поведінки та інших факторів. Це дозволяє компаніям створювати більш релевантні повідомлення, які краще сприймаються клієнтами.

Він більш ефективний. Інтернет маркетинг дозволяє бізнесу відстежувати результати своїх кампаній та оцінювати їхню ефективність. Це допомагає оптимізувати свої кампанії та отримувати більше від своїх маркетингових інвестицій.

Більш економічний. Цифровий маркетинг може бути більш економічним, ніж традиційні форми маркетингу. Наприклад, компанія може використовувати соціальні мережі для просування своїх продуктів або послуг безкоштовно або за низьку плату.

Деякі поширені типи цифрового маркетингу включають такі напрями:

Пошукова оптимізація (SEO) — це процес підвищення видимості веб-сайту в результатах пошуку. SEO допомагає компаніям залучати більше потенційних клієнтів, які шукають продукти або послуги, які вони пропонують.

Пошуковий маркетинг (SEM) — це використання платної реклами в результатах пошуку. SEM дозволяє компаніям показувати свої оголошення потенційним клієнтам, які вже шукають продукти або послуги, які вони пропонують.

Контент-маркетинг — це створення та поширення цінного контенту для залучення та утримання аудиторії. Контент-маркетинг може включати блоги, статті, відео, інфографіку та інші типи контенту.

Маркетинг соціальних мереж — це використання соціальних мереж для взаємодії з клієнтами та просування бренду. Маркетинг соціальних мереж може включати створення та поширення контенту, участь у розмовах та проведення конкурсів.

Електронний маркетинг — це використання електронної пошти для просування бренду, продуктів або послуг. Електронний маркетинг може включати розсилання новинних листів, спеціальних пропозицій та інших маркетингових матеріалів.

Маркетинг впливових осіб — це використання авторитетних осіб у соціальних мережах для просування бренду. Маркетинг впливових осіб може включати співпрацю з впливовими особами для створення контенту, проведення конкурсів або просто згадки бренду в соціальних мережах.