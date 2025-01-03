Словацька держкомпанія постачатиме електроенергію Україні попри заяви прокремлівського чинуші

Все відбуватиметься згідно з укладеним з «Укренерго» угодами.

Оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме поставки електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт. Таку заяву зробили у державній компанії SEPS, передає iRozhlas.

Зокрема, у компанії запевнили, що забезпечать будь-які поставки електроенергії в Україну в рамках аварійної допомоги згідно з чинною угодою, укладеною з «Укренерго». Постачання здійснюватимуться через усі високовольтні лінії в стандартному режимі. За перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну досяг 2,43 тераватт-годин, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Аналітик Йозеф Бадіда заявив словацькій газеті «Правда», що штучне обмеження поставок електроенергії зі Словаччини за кордон, ймовірно, порушуватиме європейське та словацьке законодавство.

Своєю чергою ексміністр економіки Словаччини Карел Хірман раніше заявляв, що електроенергію в Україну продають трейдери, а не держава. За його словами, Словаччина буде втягнута в конфлікт всередині ЄС, якщо постачання електроенергії в Україну припинять.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо накинувся з різкою критикою на президента України Володимира Зеленського за його відмову продовжувати транзит російського газу через Україну в 2025 році. Словацький прем’єр провів серію дипломатичних переговорів у Москві та Брюсселі, намагаючись зберегти постачання російського газу в країну. Але, як зазначили в Politico, після того, як його спроба продовжувати платити Кремлю за паливо провалилася — і газопроводи були відключені під кінець 2024 року, — його все більш істеричні попередження про енергетичну кризу в Центральній Європі виглядають пустими словами. // Дзеркало тижня