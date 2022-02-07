Сложные времена для такси и современные технологии улучшают качество сервиса

По мере того как общество постепенно открывается после изнуряющей пандемии и связанных с ней карантинных ограничениях, такой транспорт как такси имеет большой потенциал, чтобы стать климатически разумной альтернативой, которая связывает общественный транспорт воедино. Необходимы решения, предусматривающие использование нескольких видов транспорта безопасным и экологически эффективным способом, поскольку все больше людей хотят иметь возможность путешествовать, не имея собственного автомобиля, — отмечают представители компании Opti https://opti.global/ru/cherkasi.

Эксперты рынка отмечают, что у индустрии такси хорошие перспективы на будущее. Такси будет играть все более важную роль по мере роста городов и стремления градостроителей ограничить количество частных автомобилей и парковочных мест. Это сильная тенденция, которую мы наблюдали в прошлом, но которая получила неожиданный толчок в связи с пандемией коронавируса.

Сложные времена для индустрии такси

Последствия пандемии covid-19 велики в отрасли пассажирских перевозок и особенно в сфере такси. В целом в отрасли такси, особенно в начале пандемии, наблюдалось падение оборота, и все больше и больше мест по всей стране закрывались на карантин. Сегодня страны открываются, в том числе и Украина, и на первый план выходят качество обслуживания и скорость подачи автомобиля клиенту. Кроме того, весь цивилизованный мир, постепенно внедряет тренд на важность сохранения экологии, модернизируя и приводя в соответствие транспортные сети больших городов.

Если больше людей будут пользоваться общественным транспортом вместо собственных автомобилей, выбросы и потребление энергии могут быть снижены. При уменьшении количества поездок на автомобиле большее число домохозяйств может вообще отказаться от автомобиля. В дополнение к тому, что это также будет способствовать развитию общественного транспорта и сэкономит ценную землю, которая часто используется для парковки.

«Необходимо, чтобы общественный транспорт стал таким же гибким транспортным решением, как и владение автомобилем. Поэтому «зеленая перезагрузка» экономики и быстрое сокращение выбросов зависит от более широкого использования комбинации такси, аренды автомобилей, езды на велосипеде и крупномасштабного общественного транспорта.» — отмечают эксперты компании.

Современные технологии

Рынок индустрии такси можно разделить на три основные части: деловые поездки, частные поездки и поездки, финансируемые государством, такие как медицинские поездки, транспорт, школьный транспорт и дополнительные услуги. На местном уровне значительная доля может приходиться на курьерские службы. В целом, более крупные города имеют более высокую долю доходов от корпоративных и частных поездок. В сельских районах и небольших городах перевозки, оплачиваемые населением, могут составлять почти 100% доходов таксомоторных компаний. Поэтому зависимость от контрактов на эти услуги является решающим фактором выживания.

Устойчивая тенденция роста числа такси в Украине еще не завершилась. Общее количество такси в Украине сейчас находится на более высоком уровне, чем в середине 2010-х годов. Росту привлекательности поездкам на такси, также способствовало стремительное развитие информационных технологий. Теперь каждый клиент может скачать приложение на свой смартфон Android или Apple специальное приложение, в котором в пару кликов может заказать машину в нужное место и отслеживать ее на прибытие на карте.

Использование современных технологий в сфере такси всегда было отличительной чертой, обеспечивающей рациональное использование транспортных средств в интересах пассажиров и водителей. Уже много лет у клиентов есть возможность заказать такси через приложение или онлайн на своем ПК.

Здесь индустрия такси также осознала тот факт, что потребности пассажиров всегда должны быть в центре всех действий. Тот факт, что в настоящее время можно оценить действия водителя и компании, да и самого пассажира, дает возможность пользоваться и тем и другим рейтингам онлайн-клиентов.

Поэтому, водители, предприниматели, таксопарки, ставящие свои интересы выше интересов своих клиентов, не выживут в сегодняшних рыночных условиях.