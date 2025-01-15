«Слуга» Гетманцев пропонує ввести податки на всі посилки для українців з-за кордону

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що подав на реєстрацію до Верховної Ради законопроект про запровадження оподаткування імпорту посилок. За словами депутата, до такої ініціативи його спонукали звернення представників українського бізнесу.

Проєктами змін до Митного та Податкового кодексів пропонуються ввести податок на всі посилки із-за кордону. Виняток буде для посилок вартістю до 45 євро за умови, що товари в них надсилатимуть фізичні особи без будь-якої оплати та без комерційної мети.

Водночас покупки на маркетплейсах або інших подібних платформах підлягатимуть оподаткуванню ПДВ незалежно від їх вартості. Щоправда ввізне мито з таких товарів буде справлятися лише у випадку, якщо їх вартість буде більшою за 150 євро.

Аби полегшити адміністрування ПДВ та отримання оформлення посилок на митниці пропонується:

запровадити можливість сплати ПДВ одним постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої закінчилося постачання такого товару, за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS;

запровадити нову митну декларацію на товари з незначною вартістю з набором даних, аналогічною митною декларацією Н7, яка існує в країнах ЄС.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключає необхідні додаткові митні платежі з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме прийняттю митних процедур», – додав Гетманцев.

Зазначимо, що це вже не перша спроба депутата запровадити оподаткування посилок. Зокрема, така норма буда в законопроєкті про підвищення податків, однак її вилучили. // Дзеркало тижня