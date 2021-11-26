Спрос на профессионалов в области дизайна жилища и строительных бригад превысил предложение

Настали тяжелые времена для тех, кто строит новые квартиры и ремонтирует старые помещения. До недавнего времени нам приходилось ждать только самых авторитетных и рекомендуемых ремонтных бригад и дизайн-студий, и мы могли хоть как-то разобраться с выбором профессионалов. Сейчас свободных бригад часто нет и дизайнеров тоже, не хватает профессионалов, а кроме ремонта продлеваются сроки отделочных работ в новых квартирах и коммерческих помещениях.

С увеличением количества проданных квартир на рынке снижается доступность услуг дизайн-студий и отделочных бригад. Прежде чем выбрать строительную бригаду или дизайн бюро Киев это или другой город страны, приходится постараться.

Между тем, более 60% украинцев решили сделать ремонт или отделку квартиры в прошлом году. А в нынешних рыночных условиях исключительной ценностью является уверенность в сохранении цены на отделку квартиры и ее своевременное завершение. Каждая неделя опоздания означает дополнительные расходы из-за все более дорогих строительных материалов.

Давно известно, что довольно сложно найти хорошую студию дизайна и ремонтную бригаду, а теперь они и вовсе на вес золота. Часто лучшие компании имеют расписанные календари на несколько месяцев вперед.

Отделка и дизайн интерьера

Процесс выбора финишной команды всегда занимал много времени, сейчас появилась немного другая проблема — часто выбирать не из кого. Эксперты рынка систематически фиксируют растущий спрос на комплексные проекты интерьера и отделки.

По сравнению с прошлым годом отмечается рост количества полностью готовых квартир. Клиенты ценят, прежде всего, уверенность в своевременности сдачи проекта и качестве обслуживания. Кроме того, у них есть заранее определенный бюджет, поэтому в этом случае им не нужно беспокоиться о непредвиденных расходах и внезапном повышении цен на материалы.

Пандемия увеличила спрос

Отрасль дизайна, ремонта и отделки процветала еще до пандемии, которая только увеличила спрос на специалистов этих направлений. Во время карантинов люди потянулись в строительные магазины, чтобы в массовом порядке достроить и отремонтировать недавно приобретенные квартиры или привести в порядок существующие.

Помимо рекордного количества сданных в эксплуатацию новых квартир, украинцы также стали больше заботиться об их дизайне, потому что благодаря удаленной работе они проводили в них гораздо больше времени, чем раньше. Клиенты хотят, чтобы их четыре угла были уютными и функциональными, потому что они должны способствовать как работе, так и отдыху. Пандемия не убила творчество украинцев, а только подстегнула. Наиболее частые причины, по которым люди нанимают дизайнера квартир — это, прежде всего, реконструкция существующего жилья или желание богато украшенной квартиры.

Цены растут

При этом люди, завершающие ремонт жилья, должны учитывать большие затраты на строительные и отделочные материалы, чем в прошлом году. Цены на некоторые материалы выросли в несколько раз. Среди прочего это стальные изделия, гипсокартон и дерево. В этом случае важна и растущая инфляция в нашей стране, так как она влияет на высокие цены на товары, а значит, и на предоставляемые услуги.

В настоящее время цены на отделку новой квартиры в среднем составляют от 7-8 тыс. грн за кв. м с материалами и до 25-30 тис. грн за кв. м в случае квартир более высокого стандарта с дизайном. Повышение цен на материалы во многих случаях просто связано с их отсутствием на рынке, — отмечают эксперты.

Проблемы с соблюдением сроков реализации проектов коснулись и популярных торговых сетей. Из-за перебоев в цепочках поставок, нехватки материалов на складах и пробок в последние месяцы, некоторые из покупателей все еще ждут изготовления и сборки кухонь, которые были заказаны в июне, хотя первоначальный срок исполнения составлял от 3 до 4 недель.