Средние обменные курсы по отношению к гривне демонстрируют стабильность

Средние обменные курсы по отношению к гривне обновляются Национальным банком каждый. Благодаря ежедневным обновлениям Национального банка мы можем оценить, падает или растет стоимость данной валюты. Однако следует помнить, что курсы, публикуемые НБУ, зачастую ниже, чем в обменных пунктах или банках или в среднем по стране.

На 11 июня НБУ установил такие обменные курсы доллар США — 29,25 грн, евро — 31,39 грн, польский злотый — 6,83 грн. Новый средний курс доллара США и других валют, отличается от курса НБУ в большую сторону. Так обменять доллары за 32-34 грн, евро — за 33-36 грн, злотые — за 7-8 грн.

Купить евро, в то же время, можно в обменных пунктах за 38-41 грн, доллары США — за 35-40 грн, а злотые — за 7,6-8,2 грн.

Фото: Обменка 24 Харьков

Напомним, что НБУ в конце мая отменил ограничения в 10% маржи для банков на установку курса валют, надеясь таким образом стабилизировать валютный рынок.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал заявление, в котором заявил о снижении инфляции в Еврозоне до 2%. «Высокая инфляция является серьезным вызовом для всех нас. Совет управляющих (ЕЦБ) обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе», — сказано в сообщении.

Отмечается что ЕЦБ объявил о повышении основной процентной ставки на 0,25 процентного пункта в июле (в настоящее время это 0%). Решение банка направлено на борьбу с еще более высокой инфляцией в Еврозоне.

В стране агрессора, вопреки логике, российская валюта укрепляется. Доллар США сейчас стоит менее 60 рублей, что меньше, чем до начала войны в Украине в конце февраля. Тогда курс был на уровне 75 руб. Однако это всего лишь искусственная оценка, накачанная российскими властями, искажающая реальную картину, отмечают эксперты рынка.

Российская экономика находится в очень сложном положении. По мнению экспертов Института международных финансов (IIF), экономический коллапс сведет на нет весь рост ВВП за последние 15 лет.

«Российская экономика сократится на 15 процентов в этом году и на 3 процента в 2023 году. Влияние западных санкций, отток компаний, российская «утечка мозгов» и снижение экспорта уничтожит 15-летние экономические завоевания», — говорится в сообщении, цитируемый агентством Reuters.

В своем отчете эксперты признаются, что не ждут прекращения огня. Поэтому вполне вероятно, что санкции против России будут продлены и ужесточены в ближайшие месяцы.

Процесс, разрушающий российскую экономику, начался в 2014 году, когда впервые была атакована Украина. Уже тогда сравнение ВВП России и, например, 11 стран ЕС с восточного фланга НАТО было в пользу агрессора (на 61%).

Теперь пропорции изменились. Хотя у России площадь в 15 раз больше и 42% жителей больше, чем в ЕС-11, его ВВП почти на 140 миллиардов долларов меньше, чем сумма ВВП стран восточного фланга НАТО.