США та Китай досягли попередньої угоди щодо зниження мит
США та Китай домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни.
Як передає «Главком», про це йдеться в заяві, опублікованій Білим домом.
Ці домовленості називають «першою ознакою» послаблення економічної напруженості між двома економічними наддержавами. Після цього сторони створять «механізм для продовження обговорення економічних та торговельних відносин».
Ці обговорення можуть проводити по черзі в Китаї та Сполучених Штатах або в третій країні.
Нагадаємо, Китай та США домовилися створити механізм економічних та торгових консультацій у ході переговорів, які пройшли на високому рівні у Женеві 10 та 11 травня.
Як заявив віцепрем’єр Державної ради КНР Хе Ліфенг, сторони обговорили реалізацію ключових домовленостей, досягнутих на китайсько-американському саміті у січні.
США також заявили про «суттєвий прогрес» за підсумками дводенних переговорів із Китаєм. Бессент зазначив, що деталі угоди будуть надані 12 травня.
Президент США Дональд Трамп, коментуючи переговори, зазначив, що зустріч пройшла в конструктивній атмосфері. За його словами, США прагнуть більшого відкриття китайського ринку для американських компаній, що має принести вигоду як Китаю, так і США.Tweet